كومباني: بايرن ميونيخ لا يستطيع تغيير الماضي!

ميونيخ (د ب أ)



قال فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ، إنه «لا يستطيع تغيير الماضي»، وذلك عقب خروج ناديه من بطولة دوري أبطال أوروبا، ولكن «يمكننا إظهار مدى كفاءتنا»، حيث يركز الفريق الآن على هدفه المتبقي لهذا الموسم، وهو استعادة لقب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).

وصرح كومباني في مؤتمر صحفي: «نريد أن نبذل قصارى جهدنا لنكون أفضل في المباراة القادمة، أنا بطبيعتي متحمس للغاية، لا أحتاج للكثير لأعود بكامل طاقتي في اليوم التالي».

وانتهى حلم البايرن بخوض نهائي دوري الأبطال على ملعبه في مدينة ميونيخ يوم 31 مايو القادم، عقب تعادله 2 - 2 مع مضيفه إنتر ميلان الإيطالي، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية، حيث انتهت مباراة الذهاب بخسارته 1-2 أمام الفريق الملقب بـ«الأفاعي»، الذي فاز 4 - 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقال كومباني أن مهمتنا هي معالجة خروجنا من دوري أبطال أوروبا والانتقال للمباراة التالية ضد هايدنهايم، السبت، بالبوندسليجا.

وأضاف المدرب البلجيكي: «من الأفضل أن نلعب بهذه السرعة مجدداً، الأولوية القصوى هي ما سنفعله في الدقائق الـ90 القادمة ضد هايدنهايم».

من جانبه، أكد كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن، أنه لا يعتقد أن الفريق «سيثقل كاهله»، على الرغم من أن دوري أبطال أوروبا كان «حلمنا الكبير، لكننا فشلنا في حصده، ومع ذلك، يسير الفريق على الطريق الصحيح، لدينا هدف كبير في الأسابيع القليلة المقبلة، وهو استعادة لقب الدوري الألماني».

وأوقف باير ليفركوزن هيمنة بايرن ميونيخ على لقب «البوندسليجا»، الذي استمر لمدة 11 موسماً متتالياً، بعدما تُوج بالمسابقة في الموسم الماضي، لكن الفريق البافاري يتصدر حالياً ترتيب البطولة، بفارق 6 نقاط أمام حامل اللقب، ولا يزال بايرن يفتقد خدمات حارس مرماه المخضرم مانويل نوير أمام هايدنهايم، حيث يواصل تعافيه من الإصابة في ربلة الساق، التي أبعدته عن المستطيل الأخضر فترة ليست بالقصيرة.

وأشار كومباني «إصابات الساق دائماً ما تكون حساسة، عندما يعود للتدريبات بشكل كامل، سنتمكن من رؤيته وتقديم تقرير عنه، لكن هذا لم يحدث بعد».

وتلقى بايرن ميونيخ نبأ غير سار في استعداداته لمواجهة هايدنهايم، حيث سيغيب ليون جوريتزكا عن المباراة، حسبما أكدت صحيفتي «تي زد» و«بيلد».

وقالت «بيلد» إن جوريتزكا تعرض لإصابة في ربلة الساق في التدريب الأخير ولم يتواجد مع الفريق في الحافلة.

ولدى البايرن قائمة من الغيابات تتمثل في لاعبين مصابين مثل لاعب الوسط جمال موسيالا والمدافع دايوت أوباميكانو وزميله ألفونسو دايفز وهيروكي إيتو والحارس سفين أولريش.