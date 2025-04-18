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الرياضة

الإمارات تتصدر البطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

الإمارات تتصدر البطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
18 ابريل 2025 21:48

 
أبوظبي (الاتحاد)

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انطلقت البطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - الساحل الشرقي، في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة يمثلون 80 نادياً وأكاديمية من 73 دولة، بينهم 400 لاعب ولاعبة من مختلف أندية وأكاديميات الإمارات، وتستمر إلى 20 أبريل الجاري.
وتُعد البطولة محطة رئيسة ضمن أجندة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث تتيح للمشاركين فرصة جمع نقاط تصنيفية تسهم في تعزيز ترتيبهم على المستويين المحلي والدولي، وتفتح أمامهم المجال للمشاركة في البطولات العالمية الكبرى.
وتأتي البطولة في إطار استراتيجية الرابطة الرامية إلى تعزيز استدامة تنظيم البطولات الاحترافية، وتوفير بيئة تنافسية رفيعة المستوى تُمكّن اللاعبين من تطوير قدراتهم الفنية والبدنية، وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو.
وشهد اليوم الأول من المنافسات، المخصص لفئتي الأساتذة والهواة، تألقاً لافتاً للاعبين الإماراتيين، حيث تصدرت الإمارات جدول الميداليات، تلتها كولومبيا، ثم البرازيل. وعلى مستوى الأكاديميات، حصدت أكاديمية كوماندو جروب المركز الأول، تلتها أكاديمية MOD، ثم فريق شرطة دبي للجوجيتسو في المركز الثالث.
وأكد يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، أن البطولة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو واتحاد الجوجيتسو على مدار العام، لتعزيز قدرات اللاعبين، ورفع جاهزيتهم وفق أعلى المعايير الدولية، مشيداً بالأداء القوي للاعبين الإماراتيين في اليوم الأول.
ومن المتوقع أن تشهد البطولة على مدار 3 أيام حضوراً جماهيرياً كبيراً، ومنافسات قوية في مختلف الفئات العمرية والوزنية، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو على الساحة العالمية.

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