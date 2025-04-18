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الرياضة

بني ياس بطل دوري الطائرة للمرة الخامسة

بني ياس بطل دوري الطائرة للمرة الخامسة
18 ابريل 2025 22:33

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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تُوّج بني ياس بطلاً لدوري الكرة الطائرة للرجال موسم 2024-2025، بفوزه على ضيفه النصر 3-1، في إياب الدور النهائي الذي أقيم على صالة «السماوي» في أبوظبي، وكان الفريق حسم مواجهة الذهاب المثيرة بفوز ثمين بنتيجة 3-2، على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.
وأحرز بني ياس اللقب الخامس في تاريخه بعد مواسم: 2013-2014 و2014-2015 و2017-2018، و2022-2023، مستفيداً من تفوقه شبه المطلق في مباراة الإياب، والتي حسمها بنتائج الأشواط: 26-28 و25-18 و25-17 و25-18.
ويمثل لقب الدوري الثاني لـ «السماوي» هذا الموسم، بعد تتويجه بكأس الاتحاد على حساب النصر 3-0، إضافة إلى فوزه بلقب بطولة بني ياس الدولية الودية، التي نظّمها النادي بمشاركة منتخب الإمارات، والجزيرة، والهلال السعودي، والأهلي المصري، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.
وقام عبدالله جمعة الدرمكي، رئيس اتحاد الطائرة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، بتتويج «السماوي» بلقب الدوري، بحضور سالم نايف الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة بني ياس للألعاب الرياضية، وسهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي.

الإمارات
الكرة الطائرة
بني ياس
النصر
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