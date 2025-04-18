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الرياضة

مانشستر سيتي يفقد جهود إيدرسون أمام إيفرتون

مانشستر سيتي يفقد جهود إيدرسون أمام إيفرتون
18 ابريل 2025 22:32

 
لندن (د ب أ)

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أكد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن إيدرسون مورايس، حارس الفريق، يغيب عن الرحلة إلى جوديسون بارك، ولكن فيل فودين ومانويل أكانجي يقتربان من العودة للفريق أمام إيفرتون.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مانشستر سيتي يهدف لاحتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في هذا الموسم الذي اتسم بالتحديات للفريق، بعد سلسلة من النجاحات انتهت بعد التتويج بأربعة ألقاب متتالية.
يواصل مانشستر سيتي، صاحب المركز الخامس، محاولاته السبت أمام إيفرتون، حيث يغيب إيدرسون بعدما تعرض لإصابة في الفخذ في المباراة التي فاز بها الفريق على كريستال بالاس 5-2 بالجولة الماضية.
وقال جوارديولا عن الحارس البرازيلي: «ليس جاهزاً لمباراة الغد، لا أعرف ما إذا كان سيغيب لفترة طويلة أم لا، ولكن فيما يتعلق بمباراة الغد فهو غير جاهز».
وأكد مدرب مانشستر سيتي أن المهاجم إيرلينج هالاند لن يكون جاهزاً للمباريات المقبلة، فيما يتحسن حال الثنائي ناثان أكي وجون ستونز ولكن سيستمر غيابهما، وهناك أنباء جيدة فيما يتعلق بأكانجي وفودين.
ويقترب أكانجي من العودة بعد إصابته في العضلة المقربة التي تعرض لها أمام ريال مدريد في منتصف فبراير الماضي، أما حالة فودين تتقدم، بعد أن غاب عن مباراة كريستال بالاس، بسبب إصابة تعرض لها خلال ديربي مانشستر.
وقال جوارديولا:«عاد فيل للتدريبات، واليوم كانت الحصة التدريبية الثانية له منذ إصابته في أولد ترافورد».
وأضاف: «خاض أكانجي حصتين أو ثلاث معنا، وأرى أنه يتحرك بشكل جيد للغاية، سنرى ما سيحدث عندما يعود».

الدوري الإنجليزي
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جوارديولا
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إيدرسون
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