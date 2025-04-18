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الرياضة

«العميد» يحسم «المواجهات المباشرة» أمام الشارقة بـ «النصر المثير»

«العميد» يحسم «المواجهات المباشرة» أمام الشارقة بـ «النصر المثير»
18 ابريل 2025 22:43

 
معتصم عبدالله (دبي)

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اقتنص النصر نقاط الفوز أمام ضيفه الشارقة 2-1، في المباراة المؤجلة من «الجولة 21» من دوري أدنوك للمحترفين، والتي أقيمت على استاد آل مكتوم، ليرفع «العميد» رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع.
في المقابل، بقي الشارقة، الذي خاض المباراة بتشكيلة من لاعبيه البدلاء، في ظل إراحة الروماني كوزمين لمعظم الأساسيين، في المركز الثاني برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، خلف شباب الأهلي المتصدر بـ52 نقطة من 20 مباراة، ولا تزال لديه مباراة مؤجلة من «الجولة 16» أمام مضيفه الوحدة، تقام 27 أبريل الجاري على استاد آل نهيان بأبوظبي.
وأنهى النصر الشوط الأول متقدماً بهدف سجله ماتيوس دي أوليفيرا من ضربة حرة في الدقيقة 13، وهو أول أهداف المهاجم البرازيلي، المنتقل من خورفكان، مع النصر في الدوري، كما يُعد الأول لـ«العميد» في الأشواط الأولى بعد 6 مباريات متتالية.
وفي الشوط الثاني، عاد الشارقة بهدف التعادل عن طريق تايرون كونراد في الدقيقة 68، بعد خطأ من الحارس أحمد شمبيه في التصدي لعرضية سهلة، قبل أن يرتكب خالد توحيد، حارس الشارقة، خطأً مماثلاً عاقبه عليه السويسري هاريس سيفروفيتش بتسجيل هدف الفوز الثمين لـ«العميد» في الدقيقة 93.
وفضّ «العميد» بفوزه في المباراة الاشتباك في سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين في دوري المحترفين، حيث رفع رصيده إلى 12 انتصاراً من أصل 30 مواجهة، مقابل 11 فوزاً للشارقة، فيما خيّم التعادل على 7 مباريات.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
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