«منعطف الحسم» في دوري «الأولى» يبدأ بـ«قمة الظفرة والفجيرة»

أبوظبي (الاتحاد)‬‬‬‬

يدخل سباق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مراحله الحاسمة، مع تبقي 6 جولات على ختام الموسم المقرر30 مايو المقبل، حيث تنطلق «الجولة 24» اليوم بمواجهات منتظرة، تتصدرها قمة الظفرة والفجيرة، إلى جانب لقاءات يونايتد وجلف يونايتد، مصفوت والجزيرة الحمراء، وجلف أف سي مع الذيد، فيما تُختتم الجولة غداً بمباريات العربي ودبا، الإمارات والحمرية، ومجد وحتا.

ويستضيف استاد حمدان بن زايد آل نهيان «القمة المرتقبة» بين الظفرة «المتصدر» برصيد 44 نقطة من 21 مباراة، وضيفه الفجيرة «الخامس» بـ 38 نقطة من 18 مباراة، ويسعى «الفارس» لاستعادة نغمة الانتصارات، بعدما فشل الفريق في التسجيل خلال آخر 3 جولات، بالتعادل السلبي مع الجزيرة الحمراء والحمرية، قبل الخسارة 0-1 أمام جلف يونايتد في الجولة الماضية.

في المقابل، يتطلع الفجيرة إلى العودة بقوة إلى سباق الصدارة، بعد غيابه عن آخر جولتين للراحة، ويعول «الذئاب» على جهود صانع ألعابه الفرنسي ساندر جمال، متصدر قائمة الهدافين «16 هدفاً»، من أجل انتزاع «الوصافة»، وكانت مباراة الفريقين في الدور الأول قد انتهت بالتعادل السلبي.

وفي بقية مباريات اليوم، تشهد الجولة مواجهة «ديربي» مرتقبة على استاد مدينة دبي الرياضية، تجمع يونايتد «الرابع» برصيد 39 نقطة، وصاحب أقوى هجوم في الدوري «43 هدفاً»، مع جلف يونايتد «الحادي عشر» برصيد 19 نقطة، المنتشي بانتصاره المفاجئ على الظفرة المتصدر في الجولة الماضية.

ويشعل فارق «النقطة» بين مصفوت «التاسع» بـ21 نقطة، وضيفه الجزيرة الحمراء «العاشر» وله 20 نقطة، أجواء المواجهة التي يحتضنها ملعب مصفوت في عجمان، وفي المقابل، يتمسك جلف أف سي، صاحب المركز الأخير برصيد 7 نقاط، بآماله الضئيلة في صراع البقاء، حين يواجه الذيد «الثامن» بـ 23 نقطة.