الجزيرة وشباب الأهلي يطاردان لقب كأس «أبوظبي الإسلامي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتجه الأنظار في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، إلى استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، حيث يحتضن المواجهة المرتقبة بين الجزيرة وشباب الأهلي، في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي موسم 2024-2025، ضمن «النسخة 17» من البطولة التي انطلقت في موسم 2008-2009، ويُعد النهائي هو الرابع الذي يُقام في «دار الزين» بعد نسخ 2013-2014، و2017-2018، و2018-2019.

يرفع الجزيرة، المتأهل إلى النهائي الرابع في تاريخه بالبطولة، بعد الفوز على الوصل 3-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ضمن نصف النهائي، شعار «إنقاذ الموسم»، سعياً للتتويج بلقبه الثاني، بعد الأول الذي أحرزه موسم 2009-2010 على حساب عجمان 2-0، ويحتل «فخر أبوظبي» حالياً المركز السادس في الدوري، وودّع «الكأس الأغلى» بخسارته أمام الشارقة 1-3 في نصف النهائي.

في المقابل، يدخل شباب الأهلي، المتأهل إلى النهائي الثامن في تاريخه، المباراة بطموحات كبيرة، بعد تجاوزه الشارقة 5-3 في مجموع نصف النهائي، بهدف تعزيز رقمه القياسي، بوصفه أكثر الفرق تتويجاً بالبطولة التي حصد لقبها 5 مرات، آخرها في موسم 2020-2021 على حساب النصر بركلات الترجيح 5-4.

وتدعم رغبة «الفرسان» في تحقيق «الخماسية التاريخية» آماله في التتويج باللقب الليلة، في ظل تصدره ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 52 نقطة، وتأهله إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الشارقة، والمقرر 9 مايو المقبل، بجانب تتويجه بكأس «السوبر» على حساب الوصل، و«درع التحدي» ضمن السوبر الإماراتي القطري على حساب الريان.

وتُعد المباراة النهائية الثانية التي تجمع بين «فخر أبوظبي» و«الفرسان» على لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد المواجهة الأولى في موسم 2013-2014، والتي حسمها شباب الأهلي لمصلحته 2-1، وسبق للفريقين أن التقيا في 9 مباريات ضمن البطولة، فاز «الفرسان» في 4 لقاءات منها، مقابل فوز وحيد للجزيرة، فيما انتهت 3 مواجهات بالتعادل بنتيجة متكررة 2-2، ولم يخسر شباب الأهلي في آخر 7 مواجهات أمام الجزيرة في كل البطولات، منذ خسارته الأخيرة في الدوري في أبريل 2022.

ويعتمد الفريقان على مجموعة من مفاتيح اللعب الهجومية، حيث يُعد «الفرسان» صاحب أقوى هجوم في البطولة برصيد 15 هدفاً، يليه الجزيرة بـ 10 أهداف، وسجل كلا الفريقين 3 أهداف من ركلات جزاء، ويتصدر رامون ميريز لاعب الجزيرة قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، يليه كارتابيا نجم شباب الأهلي بـ 4 أهداف.

كما يتألق كارتابيا في صناعة الأهداف، متصدراً القائمة بـ7 تمريرات حاسمة، في حين يُعد مامادو كوليبالي لاعب الجزيرة الأكثر مشاركة في دقائق اللعب بواقع 540 دقيقة، ويُعد حمدان العامري الأكثر استخلاصاً للكرات بـ11 كرة، بينما يتصدر ستوجان ليكوفيتش قائمة أكثر الحراس تصدياً بـ 15 كرة ناجحة.