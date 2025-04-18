خيول «الإمارات» تخوض تحدي «دنكويست» في فرنسا

عصام السيد (أبوظبي)

تخوض خيول «ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، تحديات سباق «بري دنكويست» للخيول العربية الأصيلة، بمضمار ضاحية تاربس الفرنسي.

وخصص سباق بري دنكويست لمسافة 1500 متر، البالغة جائزته 20 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة بسن ثلاث سنوات فقط، وتشارك فيه 10 أمهار، ويمثل خيول ياس المهر «محروس»، بإشراف دي جوليمين، وقيادة ألكساندر جافلان.

ويمثل خيول ياس لإدارة السباقات أيضاً المهر «رماح» بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم جيون، وينحدر من نسل «رماس».

وهناك الممثل الثالث لخيول الإمارات المهر «ريتش إن كلاسي» لإسطبلات الأصايل فرنسا، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة دامين مورين.