السبت 19 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خيول «الإمارات» تخوض تحدي «دنكويست» في فرنسا

خيول «الإمارات» تخوض تحدي «دنكويست» في فرنسا
19 ابريل 2025 01:12

عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي إكستريم» تستقطب «نخبة النجوم» في العالم
انطلاق أسبوع النزال لبطولة «أبوظبي إكستريم» في فرنسا الخميس

تخوض خيول «ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، تحديات سباق «بري دنكويست» للخيول العربية الأصيلة، بمضمار ضاحية تاربس الفرنسي.
وخصص سباق بري دنكويست لمسافة 1500 متر، البالغة جائزته 20 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة بسن ثلاث سنوات فقط، وتشارك فيه 10 أمهار، ويمثل خيول ياس المهر «محروس»، بإشراف دي جوليمين، وقيادة ألكساندر جافلان.
ويمثل خيول ياس لإدارة السباقات أيضاً المهر «رماح» بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم جيون، وينحدر من نسل «رماس».
وهناك الممثل الثالث لخيول الإمارات المهر «ريتش إن كلاسي» لإسطبلات الأصايل فرنسا، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة دامين مورين.

خيول ياس
فرنسا
خيول الإمارات
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
اليوم 15:24
حاملة طائرات أميركية تشارك في العملية العسكرية ضد الحوثيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن: الإجراءات الأميركية تضعف قدرات «الحوثي»
19 ابريل 2025
فلسطينيان يبكيان أقاربهم الذين قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: الحصار الراهن على غزة الأشد منذ بدء الحرب
19 ابريل 2025
جندي أوكراني يقف في موقع تعرض لقصف روسي في خاركييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أميركا تهدد بالانسحاب من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
19 ابريل 2025
أسلحة وذخائر ضبطها الجيش اللبناني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حكومة لبنان: نعمل على ضمان حق الدولة في احتكار حمل السلاح
19 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©