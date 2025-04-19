القادسية «كابوس» النصر في السعودية!



الرياض (أ ف ب)



تغلب القادسية على النصر 2-1 ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم على ملعب محمد بن فهد، وسجل للقادسية تركي العمار (35) والجابوني بيير-إيمريك أوباميانج (87) وللنصر السنغالي ساديو ماني (84)، وارتفع رصيد القادسية إلى 55 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد النصر عند 57 نقطة في المركز الثالث.

وكرر القادسية فوزه على النصر هذا الموسم، بعد أن تغلب عليه ذهاباً على ملعب الأول بارك بالرياض بالنتيجة ذاتها.

وأرسل ماني عرضية أكثر من رائعة للكولومبي جون دوران، لكن الأخير لم ينجح في استغلالها وسدد بعيداً عن مرمى القادسية (28)، وسجل العمار الهدف الأول للقادسية بعد عرضية من أوباميانج (35).

وأهدر دوران هدفاً محققاً لمصلحة النصر، بعد تمريرة رأسية من مانيه وضعته على انفراد بمرمى الحارس البلجيكي كوين كاستيليس، لكنه أطاح بها خارج المرمى (56).

وأرسل كريستيانو رونالدو عرضية رائعة إلى ماني الذي قابلها برأسية، إلا أن حارس القادسية تألق في التصدي لها (65)، وأهدر القادسية فرصة تعزيز تقدمه، بعد عرضية من أبو الشامات تصدى لها الحارس البرازيلي بينتو (66)، وعادل النصر النتيجة عبر ماني بعد تمريرة رائعة من البرتغالي أوتافيو مونتيرو، قابلها الأول بتصويبة داخل الشباك (84)، وتقدم القادسية مجدداً عن طريق أوباميانج، بعد عرضية من الاوروجوياني ناهيتان نانديز تابعها الأول برأسية داخل شباك النصر (87).

وحقق الأهلي فوزاً كبيراً على ضيفه الفيحاء 5-0، سجل خماسية الأهلي البرازيلي روجيرو إيبانيز (17 و37)، الإنجليزي إيفان توني (45 و68) والجزائري رياض محرز (82)، وارتفع رصيد الأهلي إلى 55 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 29 نقطة، في المركز الرابع عشر.

وحقق ضمك فوزا ثمينا على مضيفه الخلود 3-1، سجل لضمك الكاميروني كيفن نكودو (18 و45) من ركلتي جزاء والروماني نيكولاي ستانسيو (73) وللخلود الفرنسي ميزياني ماوليدا (51)، ورفع ضمك رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الخلود عند 31 نقطة أيضاً في المركز الثاني عشر، وحقق المدرب الوطني خالد العطوي فوزه الأول مع ضمك بعد ثلاث مباريات مقابل تعادل وخسارة.