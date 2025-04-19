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الرياضة

مدرب برشلونة يتحدث عن «المزحة» في «الليجا»!

مدرب برشلونة يتحدث عن «المزحة» في «الليجا»!
19 ابريل 2025 09:29

 
لندن (د ب أ)

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قال الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، إنه يرغب في اللقاء بالمسؤولين في رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد تقديم موعد مباراة فريقه، وهو الأمر الذي وصفه بالمزحة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن مباراة الفريق أمام بلد الوليد تم تقديمها لتقام 3 مايو المقبل في التاسعة مساء السابعة بتوقيت جرينتش، الأمر الذي يجعل الفريق على بعد 72 ساعة فقط من التحضير لمواجهة إياب نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي.
ورغم تقديم موعد المباراة لتقام في ذلك الموعد بدلاً من الرابع من مايو ، يرى فليك أن المباراة كانت يجب تقديمها لتقام في موعد مناسب.
وفي حديثه قبل مواجهة فريقه مع سيلتا فيجو السبت قال فليك: «أريد أن التقى بالشخص المسؤول عن ذلك، بالنسبة لي الأمر مزحة».
وأضاف: «أنه أمر لا يصدق، ليس لدينا وقت للراحة، وأريد مناقشة ذلك، لأنني لا أملك أي فكرة عن الأمر».
وتابع فليك: «لم أمر بذلك الموقف من قبل، كل بطولة دوري تحرص على راحة الفرق التي تلعب في دوري أبطال أوروبا، خاصة في الدور نصف النهائي».
ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ملاحقه ريال مدريد.

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