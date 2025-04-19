بارادو يتهم رئيس نادي خنشلة بالاعتداء على حارسه!



الجزائر (د ب أ)



اتهم نادي بارادو الجزائري لكرة القدم، رئيس نادي اتحاد خنشلة، وليد بوكرومة، بالاعتداء على حارسه مختار فراحي، في نهاية المباراة التي تعادل فيها الفريقان (2-2)، ضمن الجولة 23 من دوري المحترفين.

وقال نادي بارادو في بيان: «كنا شهوداً منذ الصباح على سلسلة من الاستفزازات المتكررة، بلغت حد الاعتداء على مدربنا المساعد، وذلك قبل المباراة وأثنائها وحتى بعد نهايتها، من المؤسف جداً رؤية مثل هذه التصرفات، خاصة عندما يكون المتورط فيها هو المسؤول الأول (المقصود وليد بوكرومة) الذي قام بنفسه بالاعتداء على حارس مرمانا، وهو تصرف خطير وغير مقبول تماماً».

وأضاف «وما هو أخطر من ذلك، إرسال بعض من يسمون (الأنصار) للاعتداء علينا في الفندق، هو فعل مشين يتجاوز كل حدود الروح الرياضية، كرة القدم لم تكن يوماً ساحة حرب، ولا وسيلة لتفريغ الغضب أو الأحقاد».

وتابع: «لطالما استقبلنا خصومنا في أفضل الظروف، بكل احترام وروح رياضية، لأننا نؤمن أن كرة القدم هي قبل كل شيء عرض رياضي واحتفال بالمنافسة النزيهة، ما حدث لا يمت بأي صلة للقيم التي نحملها وندافع عنها».

وأكد نادي بارادو، أن «الجزائر بلد عظيم في مجال الرياضة، غني بالمواهب والشغف والتاريخ، ويستحق أن تعكس صورة أفضل في ملاعبه، داعياً الجميع للعمل على بقاء كرة القدم كما هي، لعبة، وشغف مشترك، ومساحة للتقدير والاحترام والوحدة».

وأبرز أن «الشجاعة الحقيقية لا تكون في العنف، بل في التروي وضبط النفس والتصرف بروح المسؤولية، ولنكن في مستوى هذه الرسالة».

من جهته، نفى نادي اتحاد خنشلة في بيان مضاد، الاتهامات الموجهة لرئيسه وليد بوكرومة، بالاعتداء على حارس بارادو، مؤكداً أن كل ما يشاع حول هذا الموضوع هو «افتراء وتحريض من بعض الأطراف على شخصه، وأن كل ما يحاك قصة مفبركة».

كما نفى الاعتداء على بعثة نادي بارادو، موضحاً أن الفريقين أقاما ليلة المباراة في فندق واحد، ولم يكن هناك أي إشكال، عدا شجار أحد مسؤولي بارادو مع المكلف بالأمن في الفندق، لكن سرعان ما عادت الأجواء إلى نصابها.

ونوه أنه لم تكن هناك أي مشكلة بعد نهاية المباراة، غير أنه اعترف بوقوع بعض المشاحنات بين لاعبي الفريق في النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس.

وندد اتحاد خنشلة بما سماه «الظلم التحكيمي» الذي تعرض له خلال المباراة.

يشار إلى أن الحارس فراحي، هو من سجل هدف التعادل القاتل لنادي بارادو في الدقيقة 97، ليحرم اتحاد خنشلة من نقطيتين مهمتين في سباق البقاء.