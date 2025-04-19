مريم كريم تهدي الإمارات «الذهبية الثانية» في «آسيوية القوى»



القطيف (وام)



أحرزت مريم كريم عداءة منتخب ألعاب القوى، الذهبية الثانية للإمارات في نهائي سباق 200 متر، ضمن البطولة الآسيوية السادسة للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، والمقامة في السعودية، بمشاركة 29 دولة.

ونجحت العداءة مريم كريم في حصد الذهبية الثانية لها في البطولة، محققة 23:99 ثانية، وجاءت اليابانية شيباتا نيساتو في المركز الثاني بزمن 24.16، والهندية آراتي في المركز الثالث مسجلة 24:31 ثانية.

وشهد السباق منافسة قوية بعد الانطلاقة ومع الاقتراب من الأمتار الأخيرة، وحسمته مريم كريم بتقدمها السريع على المنافسة الهندية، لتحسم الصراع على المركز الأول.

وحققت مريم كريم الذهبية الأولى للإمارات في سباق 400 متر حواجز بزمن 59:55 ثانية، محققة رقماً جديداً للدولة، وحطمت الرقم القياسي للبطولة الآسيوية تحت 18 سنة، المسجل منذ عام 2017 باسم العداءة الصينية ليانج يينا بزمن 59:71 ثانية.

وأكد ناصر بن عاشور، الأمين العام للاتحاد، أن الذهبية الثانية للعداءة مريم كريم في البطولة الآسيوية، تُعد تتويجاً للخطط والبرامج الإستراتيجية التي يتبناها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، في بناء قاعدة من الأبطال يملكون القدرات التنافسية.

وأشار عاشور إلى حرص الاتحاد على استمرار البرامج الداعمة لاكتشاف المواهب، وصقل قدراتها، من خلال المشاركة في البطولات الخارجية، والتعاون مع الأندية في كافة البرامج التطويرية لخدمة المنتخبات الوطنية.

يذكر أن الإمارات حققت المركز السابع في البطولة، برصيد ذهبيتين، بينما تصدرت الصين الترتيب العام بـ 36 ميدالية، وجاءت اليابان وصيفاً بـ 7 ميداليات، والسعودية في المركز الثالث «6 ميداليات».