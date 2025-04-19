ليدز وبيرنلي على أبواب «البريميرليج»



واتفورد (رويترز)



قطع ليدز يونايتد وبيرنلي خطوة هائلة نحو العودة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزين صعبين، مع وصول دوري الدرجة الثانية إلى قمة إثارته.

وتصدر بيرنلي الترتيب لفترة وجيزة، بعد فوزه 2-1 على مضيفه واتفورد، قبل أن يعود ليدز إلى القمة، بفضل فوزه 1- صفر على ملعب أوكسفورد يونايتد.

ومع تبقي ثلاث جولات على النهاية يمكن للفريقين التأهل مباشرة للدوري الممتاز يوم الاثنين المقبل.

وأحرز مانور سولومون مهاجم ليدز هدف الفوز في الدقيقة 33، بتسديدة قوية في سقف المرمى من مدى قريب بعد تمريرة من جايدن بوجل.

وتأخر بيرنلي بهدف على ملعب واتفورد، لكن زيان فليمنج أدرك التعادل، وأحرز جوش براونهيل هدف الفوز في الشوط الثاني، ليضمن النقاط الثلاث على حساب واتفورد الذي أنهى المباراة بتسعة لاعبين عقب طرد موسى سيسوكو وإيدو كاييمبي، ولم يخسر بيرنلي الآن في 30 مباراة متتالية بالدوري.

ويملك ليدز المتصدر 91 نقطة من 43 مباراة، متساوياً مع بيرنلي، لكنه يتفوق بفارق الأهداف.

وحافظ شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثالث على آماله في التأهل المباشر، بفوزه 2-صفر على ضيفه كارديف سيتي المهدد بالهبوط، ليرفع رصيده إلى 86 نقطة.

وفي حال فوز ليدز على ضيفه ستوك سيتي يوم الاثنين المقبل، وفوز بيرنلي على ضيفه شيفيلد يونايتد، يتأهل الفريقان مباشرة إلى الدوري الممتاز.

وقال سكوت باركر مدرب بيرنلي: «إنها ثلاث نقاط ثمينة، كنا ندرك حجم التحدي هنا، إنه فريق قوي بدنيا وقد أثبت ذلك، وكنت سعيداً بعقليتنا وهدوئنا حقاً، لأنني أعتقد أن أي شخص في الاستاد يمكنه أن يرى أن المباراة أصبحت بدنية للغاية».

تقدم واتفورد في الدقيقة الثامنة عندما حول مامادو دومبيا تمريرة عرضية من روكو فاتا بضربة رأس للشباك، لكن صاحب الأرض أهدر عدة فرص لتعزيز تقدمه.

وشعر لاعبو واتفورد بالندم على إهدار الفرص في نهاية الشوط الأول، بعد أن نجح فليمنج في إنهاء هجمة مرتدة سريعة لبيرنلي بضربة رأس رائعة في المرمى.

وبعد هدف التعادل، كثف بيرنلي ضغطه بعد الاستراحة وسجل هدف الفوز في الدقيقة 58 بضربة رأس من براونهيل من مدى قريب.

وانهار واتفورد على الفور عقب الهدف الثاني، بعدما شاهد فرصته في الاقتراب من المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية تتبخر.

وتلقى موسى سيسوكو بطاقة حمراء بسبب دفعه فليمنج أثناء ركلة البداية إثر الهدف الثاني، وتبخرت أي فرصة لأصحاب الأرض في العودة للمباراة عندما طُرد لاعب الوسط إيدو كاييمبي في الدقيقة 69 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي صراع التأهل للأدوار الإقصائية، عزز كوفنتري سيتي بقيادة المدرب فرانك لامبارد آماله، في حسم مقعد في الأدوار الإقصائية، بفوزه 2-صفر على عشرة لاعبين من وست بروميتش ألبيون في قمة ميدلاندز، فيما انتزع بريستول سيتي صاحب المركز الخامس الفوز 2-1 على سندرلاند صاحب المركز الرابع.

ويملك سندرلاند 76 نقطة، مقابل 67 نقطة لبريستول سيتي و66 لكوفنتري سيتي في المركز السادس.

وحافظ ميدلسبره، صاحب المركز السابع، على آماله في إنهاء الموسم بين المراكز الستة الأولى، عندما نفذ تومي كونواي ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 93، ليمنحه الفوز 2-1 على بليموث أرجايل متذيل الترتيب، وعزز لوتون تاون آماله في تجنب الهبوط المتتالي، عندما سجل ميلينك آلي هدفاً في الشوط الأول ليساعده في الفوز 1-صفر على ديربي كاونتي، ليصبح رصيد الفريقين 43 نقطة من 43 مباراة، ويملك بليموث 40 نقطة وكارديف 42 نقطة