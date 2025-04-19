سالم الكثيري: «ثنائية الطائرة» بداية «موسم استثنائي» لبني ياس

معتصم عبدالله (أبوظبي)

ثمّن سالم نايف الكثيري، رئيس شركة نادي بني ياس للألعاب الرياضية، إنجاز «السماوي» بالتتويج بطلاً لدوري الكرة الطائرة للرجال موسم 2024-2025، بعد فوزه على النصر 3-1، في إياب الدور النهائي الذي أُقيم بصالة «السماوي» في أبوظبي.

وأحرز بني ياس اللقب الخامس في تاريخه، بعد مواسم 2013-2014 و2014-2015 و2017-2018 و2022-2023، مستفيداً من تفوقه شبه المطلق في مباراة الإياب، والتي حسمها بنتائج الأشواط 26-28 و25-18 و25-17 و25-18.

وتقدم الكثيري بالتهنئة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس النادي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، النائب الأول لرئيس النادي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، النائب الثاني لرئيس النادي، وإلى أعضاء مجلس الإدارة، مشيداً بدور الإدارة العليا في تهيئة أفضل الظروف لمختلف الألعاب، بما يحقق الإنجازات ويرعى الكفاءات والمواهب القادرة على صون مكتسبات النادي.

ويمثل لقب الدوري الثاني لـ «السماوي» هذا الموسم، بعد تتويجه بكأس الاتحاد على حساب النصر 3-0، إضافة إلى فوزه بلقب بطولة بني ياس الدولية الودية، التي نظمها النادي بمشاركة منتخب الإمارات، والجزيرة، والهلال السعودي، والأهلي المصري، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال الكثيري: «البداية كانت إيجابية للفريق بحصد أول ألقاب موسم الطائرة، والآن الدوري العام، (الثنائية) تبشر بموسم استثنائي، وهدفنا الأساسي كسر الرقم القياسي للنادي في ألقاب الطائرة، بحصد الرباعية في الموسم الحالي 2024-2025، بعد تحقيقنا ثلاثية تاريخية منذ موسمين، بما ينسجم مع استراتيجية بني ياس الهادفة إلى المنافسة على كل الألقاب».

وأضاف: «التتويج على حساب نادٍ قوي بقيمة النصر ضاعف من قيمة الإنجاز»، لافتاً إلى أن الاختيارات الصائبة على صعيد اللاعبين المواطنين والأجانب، والجهاز الفني، دعمت الفريق بشكل إيجابي، مشيداً بالوقفة الصلبة لجماهير «السماوي» خلف الفريق.

بعيداً عن صراع اللقب في دوري الكرة الطائرة للرجال، استُكملت مواجهات إياب تحديد المراكز من الثالث إلى الثامن، حيث تفوق شباب الأهلي على الجزيرة 3-1، ليحسم «الفرسان» المركز الثالث، فيما حل «فخر أبوظبي» رابعاً، وكان «الفرسان» فاز ذهاباً 3-2.

من جهته، تفوق حتا على عجمان 3-2 في مباراة تحديد المركز الخامس، رغم خسارته ذهاباً 1-3، بينما حسم الوصل المركز السابع أمام العين بفوزه 3-2، ليكرر «الإمبراطور» النتيجة ذاتها التي حققها في لقاء الذهاب.

وعلى صعيد الفئات السنية، تُوّج فريق أشبال كلباء «ب» بلقب بطولة الدوري العام موسم 2024-2025، بعد فوزه المستحق على الوصل في النهائي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وجاء إنجاز كلباء بعد سلسلة مميزة من الانتصارات، دون أي هزيمة، على مدار البطولة التي شارك فيها 15 فريقاً، تحت قيادة المدرب عوض إمام، والمدير الفني العام أحمد ندا هلال.

وشهد المباراة النهائية الدكتور باسم حسن النقبي، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، وراشد سعيد الكندي، رئيس مجلس إدارة النادي.