النصر يُكلف حميد الطاير بإدارة شركة الكرة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

كلّف مجلس إدارة نادي النصر، خلال اجتماعه الدوري، حميد أحمد الطاير، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، بالإشراف على تسيير مهام شركة النصر لكرة القدم، إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد، وذلك في أعقاب الاستقالة الجماعية للمجلس السابق برئاسة عبدالله سالم بن طوق، ومحمد عتيق ثاني «النائب الأول»، وعادل محمد شاكري «النائب الثاني»، إلى جانب الأعضاء عبدالله أحمد الطاير، والدكتور حمد رحمة الفلاسي.

وعُقد الاجتماع برئاسة المهندس مروان بن غليطة، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور حميد أحمد الطاير، النائب الأول، وإبراهيم حسين الفردان، النائب الثاني، إلى جانب الأعضاء عبدالرزاق الهاشمي، منصور رحمة الفلاسي، جمال عبدالله لوتاه، مروان إبراهيم حاجي ناصر، حمد مبارك بوعميم، وقاسم إبراهيم صديقي.

وناقش المجلس عدداً من الملفات الحيوية المتعلقة بمسيرة النادي في مختلف القطاعات، مؤكداً حرصه على تعزيز العمل المؤسسي، وتطوير الأداء في المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أكد مجلس الإدارة متابعته التفاعل الجماهيري عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما يخص المطالبات بإعادة شعار النادي السابق، نظراً لما يمثله من رمزية وقيمة وجدانية عميقة لدى جماهير «العميد»، وأوضح المجلس أن هذه المقترحات تحظى باهتمام بالغ، وأنها قيد الدراسة ضمن إطار يحفظ هوية النادي ويصون تاريخه العريق.