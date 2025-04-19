السبت 19 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر يُكلف حميد الطاير بإدارة شركة الكرة

النصر يُكلف حميد الطاير بإدارة شركة الكرة
19 ابريل 2025 11:57

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
كوزمين: لا فرصة للشارقة في سباق الدوري!
سالم الكثيري: «ثنائية الطائرة» بداية «موسم استثنائي» لبني ياس

كلّف مجلس إدارة نادي النصر، خلال اجتماعه الدوري، حميد أحمد الطاير، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، بالإشراف على تسيير مهام شركة النصر لكرة القدم، إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد، وذلك في أعقاب الاستقالة الجماعية للمجلس السابق برئاسة عبدالله سالم بن طوق، ومحمد عتيق ثاني «النائب الأول»، وعادل محمد شاكري «النائب الثاني»، إلى جانب الأعضاء عبدالله أحمد الطاير، والدكتور حمد رحمة الفلاسي.
وعُقد الاجتماع برئاسة المهندس مروان بن غليطة، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور حميد أحمد الطاير، النائب الأول، وإبراهيم حسين الفردان، النائب الثاني، إلى جانب الأعضاء عبدالرزاق الهاشمي، منصور رحمة الفلاسي، جمال عبدالله لوتاه، مروان إبراهيم حاجي ناصر، حمد مبارك بوعميم، وقاسم إبراهيم صديقي.
وناقش المجلس عدداً من الملفات الحيوية المتعلقة بمسيرة النادي في مختلف القطاعات، مؤكداً حرصه على تعزيز العمل المؤسسي، وتطوير الأداء في المرحلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أكد مجلس الإدارة متابعته التفاعل الجماهيري عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما يخص المطالبات بإعادة شعار النادي السابق، نظراً لما يمثله من رمزية وقيمة وجدانية عميقة لدى جماهير «العميد»، وأوضح المجلس أن هذه المقترحات تحظى باهتمام بالغ، وأنها قيد الدراسة ضمن إطار يحفظ هوية النادي ويصون تاريخه العريق.

النصر
حميد الطاير
شركة النصر لكرة القدم
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
منصور بن زايد ورئيس تشاد يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
علوم الدار
منصور بن زايد ورئيس تشاد يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
اليوم 14:36
حمدان بن محمد يزور مقر «الإمارات لتموين الطائرات» ويطّلع على مرافقها المتطورة
علوم الدار
حمدان بن محمد يزور مقر «الإمارات لتموين الطائرات» ويطّلع على مرافقها المتطورة
اليوم 14:22
كوزمين يقود «الأبيض» لمدة عامين
الرياضة
كوزمين يقود «الأبيض» لمدة عامين
اليوم 14:14
"طرق دبي" تفتتح جسراً جديداً من شارع جميرا إلى شارع الميناء
علوم الدار
"طرق دبي" تفتتح جسراً جديداً من شارع جميرا إلى شارع الميناء
اليوم 14:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©