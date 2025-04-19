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الرياضة

وفاة لاعب منتخب كرواتيا في حادث سيارة

وفاة لاعب منتخب كرواتيا في حادث سيارة
19 ابريل 2025 12:09

لندن (رويترز)

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أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم وفاة اللاعب الدولي السابق نيكولا بوكريفاتش في حادث سيارة في كارلوفاتش بوسط كرواتيا، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 39 عاماً.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن حادث التصادم، الذي شاركت فيه أربع مركبات، تسبب أيضاً في مقتل شخص آخر كان يستقل سيارة أخرى.
وكان بوكريفاتش في سيارة مع ثلاثة من زملائه في فريق إن. كيه فوينيتش المنافس في دوري الدرجة الرابعة، وأصيب الثلاثة ومن بينهم اثنان في حالة حرجة.
وشارك بوكريفاتش، لاعب الوسط السابق في فريق دينامو زغرب، في 15 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا في الفترة من 2008 حتى 2010، ولعب أيضاً لفريق موناكو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي ورد بول سالزبورج النمساوي.
وقال الاتحاد الكرواتي في بيان: «من الصعب إيجاد كلمات للتعبير عن المواساة في مثل هذا اللحظة الصادمة والحزينة بشكل لا يمكن تصوره في ظل فقدنا روحاً شابة».
وأضاف: «لا يسعني إلا أن أعرب عن خالص تعازيّ لعائلة نيكولا ومحبيه على هذا الخسارة التي لا يمكن تعويضها، وسيقف الاتحاد الكرواتي وأسرة كرة القدم في البلاد معهم في هذه اللحظات شديدة الصعوبة».

منتخب كرواتيا
كرواتيا
دينامو زغرب
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