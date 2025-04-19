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الرياضة

هيت وجريزليز.. «البطاقتين الأخيرتين» إلى «الأدوار الإقصائية»

هيت وجريزليز.. «البطاقتين الأخيرتين» إلى «الأدوار الإقصائية»
19 ابريل 2025 12:19

 
واشنطن (أ ف ب)

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سجل تايلر هيرو 30 نقطة، وقاد ميامي هيت إلى بلوغ الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوز مثير على أتلانتا هوكس 123-114 بعد التمديد، ضمن ملحق التأهل «بلاي إن» في المنطقة الشرقية.
وبعد صحوته إثر 10 خسارات متتالية في شهر مارس وبلوغه ملحق التأهل، يواجه هيت في الدور الأول من «البلاي أوف» كليفلاند كافالييرز بطل الشرقية.
وأصبح ميامي هيت أول فريق يحتل المركز العاشر في منطقته خلال الموسم العادي، ثم يبلغ «البلاي أوف»، بعد فوزين خارج أرضه على شيكاغو بولز ثم أتلانتا.
وذهبت البطاقة الأخيرة في المنطقة الغربية إلى ممفيس جريزليز الفائز على دالاس مافريكس 120-106.
ورغم إصابته بكاحله، فقد سجل جا مورانت 22 نقطة و9 تمريرات حاسمة لجريزليز الذي سيلاقي في الدور الأول أوكلاهوما سيتي ثاندر صاحب أفضل رصيد في الغربية وفي الدوري بشكل عام «68-14».

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
ميامي هيت
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