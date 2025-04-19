«التلميذ» يتفوق على «الأستاذ» في لقاء البطائح والشارقة بدوري السلة

علي معالي (أبوظبي)

بعد نهاية الجولة الأولى من الأدوار النهائية لدوري كرة السلة رجال، أصبحت الصدارة ثلاثية بنقطتين بين أندية شباب الأهلي والبطائح والشارقة، وحل في المركز الرابع فريق النصر بنقطة واحدة، جاء ذلك بعد فوز البطائح على الشارقة بنتيجة 97-80، وشباب الأهلي على النصر بنتيجة 90-85، في التجمع الأول، والمقام من 3 جولات على صالة نادي شباب الأهلي بدبي، بحسب لوائح ونظام البطولة، على أن يقام التجمع الثاني لاحقاً على صالة نادي الشارقة ويلعب خلالها كل فريق 3 مباريات أيضاً.

نجح فريق البطائح في تحقيق أولى مفاجآت التجمع الأول، عندما تأخر في الربع الأول بنتيجة 24-19، ليقلب الطاولة في الأرباع الثلاثة الأخرى بنتيجة 23-14 و26-21 و29-21، بالتفوق على الشارقة متصدر الدوري، في الوقت الذي حل فيه البطائح في المركز الرابع، واللافت في هذه المباراة أن مدرب الشارقة وهو المخضرم عبدالحميد إبراهيم، سبق له أن كان مدرباً لبدر إبراهيم مدرب البطائح عندما كان لاعباً، بل ونجح بدر إبراهيم «اللاعب» في أن يحقق بطولة الكأس في 2002، وأيضاً بطولة الدوري في 2004، وكان خلالها عبدالحميد مدرباً، وبعد اعتزال بدر عمل مساعداً لسنوات مع عبدالحميد إبراهيم، وهو ما يؤكد أن اللاعب السابق، نجح في أن يتفوق على مدربه في أولى مباريات التجمع الأول، مما سيجعل أجواء البطولة تلتهب مبكراً، ونجح بالفعل بدر إبراهيم في أن يشكل فريقاً قوياً جعل أجواء المنافسة تختلف، ومعه مجموعة من اللاعبين أصحاب خبرات عالية من عناصر محلية منها جاسم محمد وراشد ناصر وحمد غابش وخليفة خليل، وراشد النعيمي.

وفي المباراة الثانية، تكرر السيناريو نفسه، حيث تفوق النصر في الربع الأول بفارق 10 نقاط (24-14)، لتنقلب الأمور لمصلحة شباب الأهلي في الأرباع الثلاثة الأخرى بنتيجة 23-21 و24-18 و29-22، ليؤكد «الفرسان» المتوج مؤخراً بلقب بطل دوري سوبر غرب آسيا كفاءته العالية وخبرات لاعبيه الكبيرة، ويدخل أجواء البطولة سريعاً رغم الإرهاق الكبير الذي لازم الفريق نتيجة المشاركات القارية له هذا الموسم.