كوزمين: لا فرصة للشارقة في سباق الدوري!



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أقرّ الروماني أولاريو كوزمين، مدرب الشارقة، بصعوبة استمرار فريقه في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن «الملك» يركز حالياً على البطولات التي يملك فيها فرصاً حقيقية، مثل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري أبطال آسيا 2.

وجاءت تصريحات كوزمين، عقب خسارة فريقه أمام مضيفه النصر 1-2، في «مؤجلة» الجولة 21 للدوري، والتي أقيمت على استاد آل مكتوم، ليبقى الشارقة في المركز الثاني برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، خلف شباب الأهلي المتصدر بـ 52 نقطة من 20 مباراة، ولا تزال لدى «الملك» مباراة مؤجلة من الجولة 16 أمام مضيفه الوحدة، تقام 27 أبريل الجاري على استاد آل نهيان بأبوظبي.

وقال كوزمين في المؤتمر الصحفي: «من الصعب التفكير في الدوري حالياً، نحارب على البطولات التي نملك فيها فرصاً أكبر».

ويخوض الشارقة موسماً حافلاً، إذ تأهل إلى نهائي «البطولة الأغلى»، كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في مواجهة شباب الأهلي 9 مايو المقبل على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، كما بلغ نهائي دوري أبطال آسيا 2 للمرة الأولى في تاريخه، حيث يواجه ليون سيتي السنغافوري 18 مايو الجاري.

وأضاف: «ربما إذا حصلنا على 15 ركلة جزاء وسجلناها، لكان وضع الفريق أفضل، هناك أمور أخرى تؤثر على المشوار الطويل، نحاول تقديم أقصى ما لدينا في كل الجبهات، في بعض الأحيان تكون الأمور ممكنة إذا كانت الفرص متكافئة، وفي أحيان أخرى تكون مستحيلة».

وعبّر كوزمين عن حزنه للخسارة أمام النصر، وقال: «لا يوجد الكثير لأقوله حول المباراة، تحكمنا بمجرياتها بشكل جيد، لكننا منحنا المنافس هدية للتسجيل، وتلقينا في المقابل هدية مماثلة بهدف التعادل».

وعن إشراك البدلاء في التشكيلة الأساسية، قال: «سعيد بأداء بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص كافية سابقاً، لكن مع الأسف، هناك من لم يدرك أهمية اللعب على مستوى عالٍ، وظهروا بصورة سيئة، سنقيّم الأمور خلال الفترة المقبلة».