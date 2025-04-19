موسم ريال مدريد في «مهب الريح».. و«الأمل» 13%!

معتز الشامي (أبوظبي)

قبل أيام، ودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمة ساحقة للفريق «الملكي» أمام أرسنال في ربع النهائي دوري أبطال أوروبا 1-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبعد فوزه بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ثم تعاقده مع كيليان مبابي، الذي كان هدفاً طويل الأمد، الصيف الماضي، بدا من شبه المؤكد أن ريال مدريد سيحظى بمستقبل باهر، إلا أن الأمور لم تسر كما كان يأمل.

ويتخلف ريال مدريد بـ 4 نقاط عن برشلونة في الدوري الإسباني مع تبقي 7 مباريات على نهاية «الليجا»، ولم يفز إلا بمباراة واحدة من آخر 5 مباريات خاضها في جميع المسابقات (تعادل واحد، خسر 3)، وسجل الفريق 64 هدفاً أقل بـ 20 هدفاً من برشلونة، واستقبل 31 هدفاً في المركز الخامس دفاعياً في «الليجا»، وكان متوسط الأهداف المتوقعة في مرمى 6 فرق أقل من إجمالي متوسط الريال البالغ 33.8 هدف.

وكشف تقرير رسمي لمنصة «أوبتا» العالمية، شهد توقعاً بالأرقام بأن موسم الريال بات في مهب الريح على وقع سوء النتائج وتراجع المستوى العام للفريق، حيث كانت بداية دفاع «الملكي» عن لقب دوري أبطال أوروبا سيئة للغاية، وخسر ريال مدريد 3 من مبارياته الخمس الأولى في مرحلة الدوري، حيث هُزم أمام ليل وميلان وليفربول، ليحتل في النهاية المركز الحادي عشر، ويضطر إلى خوض مباراة فاصلة من مباراتين ضد مانشستر سيتي.

وقدم الفريق أداء مثيراً للإعجاب ليتأهل بنتيجة 6-3 في مجموع المباراتين ضد مانشستر سيتي الذي كان خارج مستواه، لكن الأمر تطلب ركلات الترجيح، بما في ذلك انزلاق سيئ الحظ بشكل لا يصدق من جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد، ليصعد الفريق إلى دور الثمانية، ولكن أرسنال سحق الفريق الملكي في مباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي.

وفي المجمل، خسر ريال مدريد 6 مباريات من أصل 14 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو أمر لا يمكن تصوره تقريباً بالنسبة للنادي الأكثر تتويجاً بالألقاب في تاريخ المسابقة (15)، ووفقاً لشبكة «أوبتا» للإحصاءات، فإن فرصة ريال مدريد للحاق ببرشلونة والفوز بالدوري لا تتجاوز 13%، وقد خسروا بالفعل نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، ورغم أن لديهم فرصة للثأر في نهائي كأس الملك، إلا أن «أوبتا» ترى مجدداً أن فرصة «البلوجرانا» في حصد لقب الكأس أكبر، وهذا يعني بالتالي أن هناك احتمالاً حقيقياً للغاية أن ينهي ريال مدريد موسم 2024-2025 دون أي ألقاب، باستثناء كأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال، الذي حققه العام الماضي.