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الرياضة

ليون يرد على طلب الشارقة بشأن ملعب نهائي «الأبطال 2»

ليون يرد على طلب الشارقة بشأن ملعب نهائي «الأبطال 2»
19 ابريل 2025 15:48

علي معالي (أبوظبي)

رداً على ما قدمه نادي الشارقة بشأن ملعب المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا 2، بإقامتها على ملعب يتناسب مع حجم اللقب، وأرضية ملعب ومدرجات مناسبة، قام نادي ليون سيتي السنغافوري بتقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الآسيوي، مؤكداً فيه أن الملعب يفي متطلبات الاتحاد الآسيوي.
قال النادي السنغافوري: «يتعاون نادي ليون سيتي سيلورز لكرة القدم بشكل وثيق مع الاتحاد الآسيوي، وهيئة الرياضة السنغافورية، واتحاد سنغافورة لكرة القدم بشأن ترتيبات ملعب نهائي دوري أبطال آسيا 2، ونود أن نؤكد موقفنا بوضوح حيث يجب أن تُقام هذه المباراة النهائية في سنغافورة، فهي موطننا، وبصفتنا النادي الذي نال حق استضافة النهائي، فإننا نؤمن بأنه من العدل والإنصاف أن تُقام على أرض سنغافورة».

 

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وقال: «استاد جالان بيسار معتمد كملعب لدوري أبطال آسيا 2، وهو يفي بلوائح ومتطلبات الاتحاد الآسيوي طوال فترة البطولة، حيث استضاف بنجاح ست مباريات على أرضه في هذه البطولة وحدها، ويتمتع الملعب بتاريخ عريق في استضافة مباريات كرة قدم رئيسية، وقد أثبت جدارته كملعب قادر وموثوق».
وأضاف: «نحن متحمسون لأهمية هذه المباراة النهائية، ليس فقط لنادينا، بل لكرة القدم السنغافورية، وملتزمون بالعمل الوثيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم نهائي لا يُنسى يُدار باحترافية، يعكس شغف وإمكانات مجتمع كرة القدم لدينا».
وتابع النادي السنغافوري: «إن استضافة النهائي في سنغافورة سيكون لحظة فخر لكرة القدم السنغافورية على الساحة القارية، وانطلاقًا من روح العدالة والمساواة، نحث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على السماح لنا بلعب هذه المباراة التاريخية على أرضنا، ونؤمن بأن استضافة مباراة بهذه الأهمية على أرضنا ستكون حافزاً ضرورياً للارتقاء بمشهد كرة القدم المحلي وإحياء الفخر الوطني بهذه الرياضة».

دوري أبطال آسيا
سنغافورة
الشارقة
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