كوزمين يبدأ مهمته مع «الأبيض» أواخر مايو لاستكمال «حلم المونديال»

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن اتحاد الكرة عن التوصل لاتفاق مع الروماني أولاريو كوزمين مدرب فريق الشارقة، لقيادة منتخبنا الوطني بعقد يمتد لمدة عامين، على أن تبدأ مهمته رسمياً أواخر مايو المقبل، حيث يرتبط كوزمين ببطولتين مهمتين، الأولى هي نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين الشارقة وشباب الأهلي يوم 9 مايو المقبل، والثانية هي نهائي دوري أبطال آسيا يوم 18 من نفس الشهر، على أن يعود المدرب بجهازه المعاون بالكامل، لبدء المشوار الرسمي مع المنتخب الوطني.

ومن المتوقع أن يدخل «الأبيض» تجمعاً رسمياً خلال أواخر مايو المقبل، وقبل أول مباراة في المرحلة الأخيرة للتصفيات الآسيوية أمام منتخبي أوزبكستان يوم 5 يونيو المقبل على استاد آل نهيان بأبوظبي، وبعدها بـ 5 أيام أخرى المواجهة الختامية للمرحلة الثالثة للتصفيات أمام قيرغيزستان على أرضه يوم 10 يونيو المقبل.

ويحل منتخبنا ضمن الترتيب الثالث للمجموعة الأولى بـ 13 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أوزبكستان، الذي يمتلك 17 نقطة في الوصافة، ويحتاج للتعادل أمام منتخبنا فقط حتى يضمن التأهل، وسيحتاج المنتخب للفوز أيضاً أمام قيرغيزستان على ملعبه، شريطة تعثر المنتخب الأوزبكي أمام قطر يوم 10 يونيو المقبل، سواء بالتعادل أو الخسارة.

أما عن تفاصيل الاتفاق مع الروماني كوزمين، فقد طالب باستمراره لمدة عامين في منصبه، مع الاحتفاظ بكامل جهازه المعاون في صفوف المنتخب، بينما ترك للاتحاد مسؤولية تعيين وتكليف الجهاز الإداري، والأقرب هو استمرار ياسر سالم حال تم الاستقرار على ذلك، مع تكليف أحد الإداريين بمنصب مشرف المنتخب الوطني.

ويتوقع ألا يخوض المنتخب أية تجارب ودية خلال التجمع المقبل، ولكن سيضع كوزمين خطة شاملة لتحضير «الأبيض»، في حال عدم التأهل المباشرة للمونديال، حيث سينتقل للمرحلة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث سيكون هناك معسكر طويل في أوروبا أواخر أغسطس يخوض خلاله عدة تجارب دولية في سبتمبر المقبل، على أن يدخل لخوض المرحلة الرابعة للتصفيات التي تقام بنظام التجمع في أكتوبر المقبل، فيما يتوقع أن يتوافر عدد من العناصر القادرة على تشكيل الإضافة الفنية للمنتخب مثل خيمنيز لاعب الوصل وإسماعيل كمارا لاعب الشارقة.

وسيبدأ كوزمين محطة جديدة في مسيرته التدريبية مع المنتخب الوطني أواخر مايو المقبل، وهي المسيرة الحافلة بالنجاحات في منطقة الخليج وآسيا.

ولد كوزمين في بوخارست يوم 10 يونيو 1969، وبدأ مسيرته التدريبية مع ستيوا بوخارست، حيث حقق لقب الدوري الروماني موسم 2005–2006، ووصل مع الفريق إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2006، في 2007 تولى تدريب الهلال السعودي، وفاز معه بالدوري المحلي وكأس ولي العهد مرتين، ثم انتقل إلى السد القطري وحقق معه كأس نجوم قطر عام 2010، وفي 2011 قاد العين إلى لقب الدوري مرتين متتاليتين، ثم درب شباب الأهلي دبي وحقق معه 8 بطولات خلال 4 سنوات، ووصل لنهائي دوري أبطال آسيا في 2015 ليحل في الوصافة القارية، كما تولى تدريب المنتخب السعودي لفترة قصيرة قاد خلالها الفريق في كأس آسيا 2015، بعد ذلك، ثم بعدها انتقل لخوض تجربة ناجحة في الصين مع جيانجسو سونينج وتوج بالدوري الصيني للمرة الأولى في تاريخ النادي عام 2020، ليعود بعدها لقيادة الشارقة منذ 2022، وفاز معه بأربع بطولات، ويعد كوزمين من أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم الإماراتية، إذ حقق حتى الآن 22 بطولة مع 9 أندية في مسيرته بشكل عام.