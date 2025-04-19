«المدينة» تتألق في مهرجان المرموم التراثي للهجن



دبي (الاتحاد)



شهد مهرجان المرموم التراثي منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل التي أقيمت على مدار 42 شوطاً، بواقع 22 شوطاً في الفترة الصباحية، و20 شوطاً في الفترة المسائية، وبلغ عدد المطايا المشاركة خلال الفترتين 2601 مطية، بينها 1599 مطية في الفترة الصباحية و1002 مطية في الفترة المسائية.

واشتدت المنافسة خلال أشواط الرموز الستة التي افتتحت بها الفترة المسائية، وكانت البداية مع الشوط الأول للأبكار المفتوح، حيث قدمت «المدينة» لسعيد جابر عبدالله محمد عرضاً متميزاً لتنتزع كأس اللقايا الأبكار المفتوح و1.5 مليون درهم بزمن 7:20:4 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، تألق «بركان» لموسى عبدالعزيز عبدالله الموسى، وسيطر على المنافسة، ليهدي مالكه بندقية اللقايا الجعدان المفتوح، ومليون درهم بتوقيت 7:22:9 دقيقة.

وجدد سعيد جابر عبدالله محمد حضوره القوي في الرموز، عندما كسب مع «الهبيبة» كأس اللقايا الأبكار المحليات في الشوط الثالث، مضيفاً مليون درهم جديدة إلى رصيده، بتوقيت 7:26:8 دقيقة، وفي الشوط الرابع، أبدع «شاهر» لمطر جمعة عيد الكوس الفلاسي في الأمتار الأخيرة، ليكسب بندقية اللقايا الجعدان المحليات و800 ألف درهم بتوقيت 7:19:5 دقيقة كان هو التوقيت الأفضل في سن اللقايا لهجن أبناء القبائل.

وشهد الشوط الخامس تألقاً لافتاً لـ «الظبي» بشعار سالم هزيم محمد هزيم المسافري، والتي قدّمت أداءً قوياً وتُوجت بكأس اللقايا الأبكار للإنتاج وجائزة 1.5 مليون درهم، وقطعت المسافة في 7:25:3 دقيقة.

واختتمت الرموز بالشوط السادس والذي فرض من خلال «الفارس» لسالم علي سلطان السبوسي حضوره القوي وانتزع بندقية اللقايا الجعدان للإنتاج ومليون درهم بتوقيت 7:22:4 دقيقة.

وأقيمت 22 شوطاً في سن اللقايا لهجن أبناء القبائل لمسافة 5 كيلومترات، ضمن الفترة الصباحية، وخصصت الأشواط العشرة الأولى منها لفئة الإنتاج، وجاء الفوز في الشوط الأول للقايا الأبكار المحليات للإنتاج من نصيب «العفريت» بشعار سالم حمد العوّد العامري بزمن 7:30:2 دقيقة، وحصدت «الجازي» ملك فيصل خالد سعود بن حثلين لقب الشوط الثاني للقايا الأبكار المهجنات بتوقيت 7:26:5 دقيقة، وتفوق «مشكور» المملوك لسعيد راشد دغيش سالم في الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات بزمن 7:30:1 دقيقة، وفي الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات، نجح «التاجي» لسالم راشد حضيرم الكتبي في الحصول على أفضل توقيت في الفترة الصباحية بزمن 7:24:9 دقيقة.

يشهد ميدان المرموم يوم الأحد إقامة 36 شوطاً في سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل على مدار فترتين صباحية ومسائية لمسافة 6 كيلومترات، وتُفتتح التحديات من خلال 18 شوطاً في الفترة الصباحية، حيث خصصت الأشواط العشرة الأولى لهجن الإنتاج، وتتنافس خلالها المطايا على جوائز نقدية قيمة، وتكون الفترة المسائية محط الأنظار وتضم أشواط كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، والتي تتضمن 6 رموز كبرى تمثل ذروة المنافسة في هذه الفئة.