مركز «صادم» لريال مدريد.. الأندية «الأفضل أداءً» في أوروبا عام 2025



معتز الشامي (أبوظبي)



مع اقتراب الموسم الكروي في أوروبا من النهاية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الأندية في الدوريات الخمس الكبرى التي أظهرت أداءً رائعاً في عام 2025؟

وبناء على متوسط النقاط لكل مباراة في الدوري عام 2025، فإن سان جيرمان يتصدر القائمة بمتوسط 2.83 نقطة لكل مباراة، يليه برشلونة بفارق ضئيل بمتوسط 2.67، وقدم الناديان مستوى رائعاً في دوري أبطال أوروبا ويعتبرهما الكثيرون أفضل الفرق في كرة القدم الأوروبية حتى الآن.

ويكمل روما (2.42 نقطة لكل مباراة) وبايرن ميونيخ (2.36 نقطة لكل مباراة) وستراسبورج الفرنسي (2.36 نقطة لكل مباراة) المراكز الخمسة الأولى، حيث أظهرت أداءً قوياً في دورياتها المحلية، واستمتع فريق الدوري الفرنسي على وجه الخصوص بعام 2025، حيث خسر مباراة واحدة من آخر 14 مباراة له في الدوري، وهو ما يختلف تماماً عن مستواه في النصف الأول من الموسم، عندما فاز بـ3 مباريات فقط من أصل 14 مباراة افتتاحية في الدوري.

ويُعدّ ليفركوزن (2.21 نقطة لكل مباراة) من أبرز الفرق التي دخلت المراكز الستة الأولى، حيث فاق أداؤه التوقعات، مقارنة بعمالقة أوروبا التقليديين، ويُقدم أداءً رائعاً، رغم تأخره عن بايرن ميونيخ في ترتيب الدوري الألماني.

وتضم مراكز منتصف الترتيب أندية شهيرة مثل ليفربول (السابع 2.21 نقطة لكل مباراة)، وإنتر ميلان (الثامن - 2.07 نقطة لكل مباراة)، وريال مدريد (التاسع 2.00 نقطة لكل مباراة)، وأكمل نيوكاسل المراكز العشرة الأولى بـ (2.00 نقطة لكل مباراة)، ولعل تراجع متصدري الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي عن مستواهما في النصف الأول من الموسم دليلٌ على صعوبة المنافسة في الدوريين الإنجليزي والإيطالي هذا الموسم، وعندما يتعلق الأمر بالدوري الإنجليزي، لا يزال ليفربول يتصدر المنافسة، في حين تراجع منافسه أرسنال بوضوح، ولم يقتصر الأمر على تحقيق فريق ميكيل أرتيتا متوسط نقاط أقل بنسبة 13% في المباراة الواحدة مقارنة بفريق أرني سلوتي، بل تراجع أيضاً خلف نيوكاسل ليحل بالمركز الثالث في «البريميرليج» على مدار عام 2025 بـ(1.93 نقطة لكل مباراة).