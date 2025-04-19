القادسية يسجل إنجازاً تاريخياً بعد القبض على رونالدو!

أبوظبي (الاتحاد)



حقق القادسية إنجازاً لافتاً في الدوري السعودي لكرة القدم، بعد الفوز على النصر 2-1، ليسجل رقما استثنائياً وتاريخياً، بعدما تفوق على ملعبه أمام جميع الأندية الكبرى، باستثناء تعادل وحيد أمام الاتحاد.

ورفع القادسية رصيده إلى 55 نقطة بالمركز الخامس في الترتيب، متساوياً مع الأهلي الرابع، ولكنه يتأخر بفارق الأهداف، ليقلص الفارق مع النصر الثالث إلى نقطتين فقط.

وفاز القادسية بقيادة المدرب الإسباني ميتشيل على أرضه على الأهلي، الهلال والنصر، وتفوق القادسية على النصر 2-1 في الجولة 28 على ملعب الأمير محمد بن فهد، وشهدت المباراة تسجيل بيير إيمريك أوباميانج هدف الفوز في الدقيقة 78، ليُضعف آمال النصر في المنافسة على اللقب، ورفع القادسية رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس، وهو نفس نقاط الأهلي لكن الأخير يحتل المركز الرابع بفارق الأهداف.

وعلى صعيد فردي، تألق المهاجم الجابوني أوباميانج بشكل لافت، إذ سجل في مباراتي الذهاب والإياب أمام النصر، وكرر الأمر نفسه أمام الاتحاد، كما سجل ضد الأهلي والهلال في مرحلة الذهاب، ليؤكد قيمته الفنية الكبيرة وتأثيره المباشر أمام الكبار هذا الموسم.

ومن جانب أخر أسقط القادسية النصر بقيادة رونالدو مرتين في الدوري هذا الموسم، وأثار فيديو قام الحساب الرسمي للنادي بنشره عبر منصة «إكس»، ردة فعل قوية للغاية، حيث كتب على شاشة خاصة بهاتف محمول «في الفيديو» أثناء ترجمة جملة، جاء نصها «ترجم لي من فضلك (رايح جاي) للغات متعددة»، وظهر بعدها ترجمة جملة (رايح جاي) بالعديد من اللغات المختلفة إنجليزية وفرنسية وغيرها، بهدف السخرية من التفوق على النصر ذهاباً وإياباً في الدوري السعودي هذا الموسم، بعدما سبق وأن فاز في الدور الأول بنتيجة 2-1 أيضاً.