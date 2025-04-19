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الرياضة

الأهلي يخرج من موقعة صن داونز بـ «التعادل الثمين»

الأهلي يخرج من موقعة صن داونز بـ «التعادل الثمين»
19 ابريل 2025 19:26

 
بريتوريا (أ ف ب)

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فرض الأهلي المصري تعادلاً سلبياً على مضيفه الجنوب أفريقي ماميلودي صن داونز، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم، السبت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.
وتعد النتيجة مقبولة بالنسبة لحامل اللقب والساعي للتتويج الثالث توالياً تحت إشراف المدرب السويسري مارسيل كولر والثالث عشر القياسي في تاريخه، في حين فرط صن داونز بقيادة المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو باستغلال عامل الأرض.
وتقام مباراة الإياب الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز بمجموع المباراتين لملاقاة الفائز من بيراميدز المصري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الدور النهائي.
لم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص، حيث امتلك لاعبو صن داونز الكرة، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى حارس وقائد الأهلي محمد الشناوي، وكانت أبرز المحاولات تسديدة تيبوهو موكوينا التي علت العارضة في الدقيقة العاشرة.
فيما اعتمد الأهلي على المحاولات الهجومية التي قادها إمام عاشور وطاهر محمد طاهر والسلوفيني نيتس جراديشار، وسط تأمين دفاعي بتواجد خمسة لاعبين في الدفاع.
وحاول عاشور مرتين، الأولى بتسديدة امسك بها حارس مرمى صن داونز رونوين وليامز (16)، والثانية برأسية قوية بعد عرضية طاهر تصدى لها وليامز مجدداً (23).
وكانت أخطر فرص الشوط في الدقيقة الأخيرة، حين مرر طاهر كرة على الجهة اليسرى لعاشور الذي أرسل عرضية متقنة قابلها جراديشار برأسية قوية ارتدت من القائم الأيمن لمرمى وليامز لينتهي الشوط الأول بالتعادل.
لم يتغير الحال كثيراً في بداية الشوط الثاني، حيث لم تشهد الدقائق الأولى أي فرص من الفريقين، وسط لجوء لاعبي الأهلي لتهدئة اللعب والسيطرة على الكرة في منطقة وسط الملعب.
وسجل جراديشار هدفاً للأهلي في الدقيقة 70، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على المدافع المغربي أشرف داري الذي مرر الكرة برأسه للمهاجم السلوفيني، وعاد الحكم ليلغي هدفاً ثانياً للأهلي سجله البديل المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بداعي التسلل.

 

دوري أبطال أفريقيا
مصر
الأهلي
جنوب أفريقيا
صن داونز
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