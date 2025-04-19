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الرياضة

نوريس يتفوق على بياستري في «الحرة الأخيرة» بـ «جائزة السعودية»

نوريس يتفوق على بياستري في «الحرة الأخيرة» بـ «جائزة السعودية»
19 ابريل 2025 19:29

 
جدة (رويترز)

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تفوق لاندو نوريس متصدر ترتيب بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات على زميله في فريق مكلارين أوسكار بياستري، بعدما حقق أفضل زمن للفة في التجارب الحرة الأخيرة لسباق جائزة السعودية الكبرى.
وحقق البريطاني أسرع زمن حول حلبة كورنيش جدة بعدما أنهى اللفة في دقيقة واحدة و27.489 ثانية، متفوقاً بفارق 0.024 ثانية عن الأسترالي الذي فاز بالسباق السابق في البحرين ويتأخر عنه بثلاث نقاط في ترتيب بطولة السائقين.
وإذا فاز بياستري تحت الأضواء الكاشفة الأحد، فسيصبح أول أسترالي يتصدر البطولة منذ مارك ويبر في عام 2010، لكن نوريس يتصدر الترتيب هذا الموسم منذ السباق الافتتاحي في أستراليا.
وكان جورج راسل سائق مرسيدس صاحب ثالث أسرع زمن بفارق 0.627 ثانية عن الصدارة، وجاء ماكس فرستابن سائق رد بول في المركز الرابع (+0.845) وشارل لوكلير سائق فيراري في المركز الخامس (+0.883).
واحتل سائقا فريق وليامز أليكس ألبون (+0.900) وكارلوس ساينز (+1.081) المركزين السادس والسابع، بينما جاء بيير جاسلي سائق فريق ألبين، الأسرع في التجارب الحرة الأولى أمس الجمعة، في المركز الثامن، وأكمل يوكي تسونودا سائق رد بول، والإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس، المراكز العشرة الأولى.
واحتل بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون سائق فيراري المركز 12 خلف الفرنسي الصاعد إسحاق حجار سائق فريق ريسنج بولز، وقال هاميلتون عبر دائرة الاتصال الداخلية للفريق «ليس هناك أي تماسك في إطارات السيارة، لا أعرف ما يحدث».

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