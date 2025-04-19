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الرياضة

بايرن ميونيخ.. «الخطوة الهائلة» إلى لقب «البوندسليجا»

بايرن ميونيخ.. «الخطوة الهائلة» إلى لقب «البوندسليجا»
19 ابريل 2025 19:38

 
برلين (د ب أ)

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كومباني: بايرن ميونيخ لا يستطيع تغيير الماضي!


قطع بايرن ميونيخ خطوة هائلة في مساعيه نحو التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة ال34 في تاريخه، بفضل فوزه العريض على مضيفه هايدنهايم المتعثر 4 -صفر في المرحلة الثلاثين للبوندسليجا.
ورفع البايرن رصيده في الصدارة إلى 72 نقطة ليوسع الفارق مؤقتاً إلى تسع نقاط مع أقرب ملاحقيه وحامل اللقب، باير ليفركوزن، الذي يلتقي الأحد مع مضيفه سانت باولي، وتوقف رصيد هايدنهايم عند 22 نقطة في المركز الثالث من القاع، الذي يؤهل صاحبه لملاقاة صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية، بملحق الصعود والهبوط للبوندسليجا.
وحسم النادي البافاري الفوز في الشوط الأول، الذي أنهاه متقدماً بثلاثة أهداف، قبل أن يضيف هدفاً في الشوط الثاني.
وافتتح القناص الإنجليزي هاري كين التسجيل في الدقيقة 13، وبعدها بست دقائق سجل النمساوي كونراد لايمر الهدف الثاني للفريق الضيف.
وأحرز الفرنسي كينجسلي كومان الهدف الثالث للنادي البافاري في الدقيقة 36، وتكفل جوشوا كيميتش بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 56.
وأصبح بايرن ميونيخ على بُعد انتصارين فقط من التتويج باللقب المحلي، بفضل الفوز العريض الذي صالح به جماهيره عقب مرارة الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على يد إنتر ميلان الإيطالي.

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
هاري كين
باير ليفركوزن
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