أموريم: مانشستر يونايتد «المنهك» يحتاج مساندة الجماهير



لندن (د ب أ)



ناشد روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد جماهير الفريق بمساندة اللاعبين في مباراة وولفرهامبتون، بعد المجهود البدني الكبير الذي بذلوه في مواجهة أولمبيك ليون، يوم الخميس.

لن ينسى الكثيرون سيناريو مباراة ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب «أولد ترافورد»، حيث فرط مانشستر في تقدمه بهدفين إياباً، وكانوا على وشك الخروج من البطولة، بعد تقدم ليون بأربعة أهداف، لكن الفريق الإنجليزي ضغط بقوة، حيث سجل برونو فيرنانديز هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 114، قبل أن يسجل كوبي ماينو التعادل في الدقيقة 120، ثم سجل هاري ماجواير هدفا ليمنح مانشستر يونايتد فوزاً مذهلاً بنتيجة 5 -4.

وعاش لاعبو مانشستر يونايتد ليلة مرهقة بدنياً وذهنياً ويستعدون لمباراة جديدة بعد 63 ساعة فقط، عند مواجهة وولفرهامبتون بقيادة فيتور بيريرا، الأحد، في ملعب أولد ترافورد.

قال أموريم عن مواطنه البرتغالي بيريرا «أعتقد أنه يقدم أداءً رائعاً مع الفريق».

وأضاف «يعتمد على طريقة 3- 4 - 3، ويقدم أداءً جيداً، ويجري تغييرات على بعض اللاعبين، والفريق يضم لاعبين مميزين مثل ماتيوس كونيا».

وتابع أموريم في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «إنهم في حالة بدنية جيدة، لذا ستكون مباراة صعبة، ونحتاج مساندة جماهيرنا».

وأتم أموريم تصريحاته «أدرك أنه من غير الجيد أن نطالب جماهيرنا بشيء هذا الموسم، لكننا نحتاجهم بالفعل يوم الأحد».

ويدرك فريق وولفرهامبتون أن الفوز الخامس على التوالي سيجعله يتساوى في رصيد النقاط مع مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع عشر، ويركز بشكل أكبر على مشواره في الدوري الأوروبي.

وتبقى بطولة الدوري الأوروبي هي الطريق الوحيد لفوز مانشستر يونايتد بلقب هذا الموسم، وكذلك التأهل على المنافسة للمشاركة في البطولات القارية، لذا فإن الأولوية ليونايتد هي مواجهة أتلتيك بلباو على الدوري الإنجليزي.