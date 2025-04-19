شفيونتيك تودع شتوتجارت أمام «العقدة»!



ميونيخ (أ ف ب)



ودّعت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة ثانية عالمياً، دورة شتوتجارت للتنس (500 نقطة) من الدور ربع النهائي، بعد خسارتها أمام عقدتها الدائمة، اللاتفية يلينا أوستابنكو الـ24 بثلاث مجموعات 3-6 و6-3 و2-6.

تواجه أوستابنكو الفائزة بلقب رولان جاروس عام 2017، الروسية إيكاترينا ألكسندروفا الـ22 التي لم تترك أي فرصة للأميركية جيسيكا بيجولا الثالثة وهزمتها 6-0 و6-4 في ساعة و21 دقيقة.

وعلى الرغم من تتويجها برولان جاروس أربع مرات (2020، 2021، 2022 و2024) وفوزها ببطولة الولايات المتحدة في 2022، لم تجد شفيونتيك حتى الآن أي حل أمام أوستابنكو التي تفوقت عليها للمرة السادسة في سادس مواجهة بينهما.

وكانت آخر خسارة لشفيونتيك أمام اللاتفية في فبراير الماضي خلال دورة الدوحة لماسترز الألف، حيث سقطت 3-6 و1-6 خلال 70 دقيقة فقط.

أما في شتوتجارت، حيث سبق أن فازت شفيونتيك باللقب عامي 2022 و2023، وخرجت من نصف النهائي الموسم الماضي، وتعرضت للهزيمة الثانية فقط من أصل 12 مباراة خاضتها هناك.

واستمر اللقاء هذه المرة لأكثر لساعتين و7 دقائق لكن إرسالها الأول خذلها في المجموعة الأولى بنسبة نجاح لم تتجاوز 43%، ما أدى إلى خسارتها المجموعة 3-6.

وقدّمت البولندية أداء أفضل في المجموعة الثانية وحسمتها لمصلحتها بنفس النتيجة، لكنها خسرت إرسالها مبكراً في المجموعة الثالثة.

وعلى الرغم من محاولاتها للعودة في النتيجة، صمدت أوستابنكو وأنهت اللقاء على إرسال شفيونتيك 6-2.