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الرياضة

المواهب يتألقون في البطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

المواهب يتألقون في البطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
19 ابريل 2025 20:05

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تواصلت منافسات البطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - الساحل الشرقي، في صالة مبادلة أرينا، وسط حضور جماهيري واسع وتفاعل كبير من أولياء الأمور ومحبي اللعبة من مختلف مناطق الدولة.
وتركّزت منافسات اليوم الثاني من البطولة على فئتي الأطفال والناشئين، حيث تألقت مجموعة من المواهب الواعدة التي قدّمت مستويات فنية عالية، وأداءً متميزاً يعكس تطور قاعدة الجوجيتسو في الدولة، وفعالية البرامج التدريبية المعتمدة لدى الأندية والأكاديميات.
وأكد عبدالله سالم الزعابي، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الجوجيتسو، أن البطولة تمثل محطة مهمة ضمن الأجندة السنوية للاتحاد، مشيراً إلى الحرص على تقديم تجربة تنظيمية متكاملة ترتقي لتطلعات اللاعبين وأسرهم.
وقال: «نحرص في اتحاد الجوجيتسو، وبالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، على تنظيم بطولات تواكب المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الجوجيتسو في الإمارات، وعملنا على توفير بيئة مثالية للمنافسة، من خلال تجهيزات عالية المستوى، وجدول زمني دقيق، وفريق عمل محترف لضمان سلاسة كل التفاصيل».
وأضاف: «نولي أهمية كبيرة للجوانب المجتمعية في هذه البطولات، ونسعى لأن تكون مساحة للتفاعل بين العائلات، وتعزيز روح الرياضة داخل المجتمع، بما يتماشى مع أهداف عام المجتمع».
وشهدت صالة مبادلة أرينا أجواءً مفعمة بالحيوية والإثارة، حيث تابع الجمهور النزالات بحماس كبير، وسط تنظيم دقيق وبيئة مثالية للمنافسة، وشكّلت البطولة فرصة مميزة للعائلات للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع رياضية ومجتمعية، في تجسيد حي لقيم عام المجتمع الهادفة إلى تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي.
وعبّر سيف الدرمكي، لاعب أكاديمية أدما، عن سعادته بتتويجه بالميدالية الذهبية لفئة الناشئين، وقال: «فخور بحصد للميدالية الذهبية، وشعرت أن كل ساعات التدريب والتوجيه من المدربين أعطت ثمارها على البساط، وهذا اليوم لن أنساه، لأن عائلتي كانت موجودة وتشجعني من البداية وحتى التتويج، أشكر رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو على هذا التنظيم الرائع، وأتطلع لمزيد من البطولات والنجاحات».
وتختتم البطولة فعالياتها اليوم بإقامة مجموعة من النزالات القوية لفئات عمرية ومستويات فنية مختلفة، وسط توقعات باستمرار العروض المتميزة التي تعكس مدى الانتشار والتطور المتسارع لرياضة الجوجيتسو في الإمارات.

 

الإمارات
أبوظبي
الجوجيتسو
اتحاد الجوجيتسو
صالة مبادلة أرينا
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