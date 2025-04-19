السبت 19 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر سيتي يضرب إيفرتون بهدفين

مانشستر سيتي يضرب إيفرتون بهدفين
19 ابريل 2025 20:20

 
ليفربول (رويترز)

أخبار ذات صلة
أموريم: مانشستر يونايتد «المنهك» يحتاج مساندة الجماهير
ليدز وبيرنلي على أبواب «البريميرليج»


قطع مانشستر سيتي خطوة أخرى نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، بعدما سجل أوريلي وماتيو كوفاتشيتش هدفين في الدقائق الخمس الأخيرة ليقودا الفريق إلى الفوز 2-صفر على مضيفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز باستاد جوديسون بارك.
تقدم مانشستر سيتي إلى المركز الرابع برصيد 58 نقطة من 33 مباراة متقدما بأربع نقاط على تشيلسي صاحب المركز السادس وأستون فيلا السابع لكنه لعب مباراة أكثر.
ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
سجل أوريلي الهدف الأول من مسافة أربعة أمتار بعد أن استقبل تمريرة عرضية منخفضة من ماتيوس نونيز، قبل أن يضيف كوفاتشيتش الهدف الثاني من على حافة منطقة الجزاء ليؤكد الفوز.
واجه مانشستر سيتي صعوبات لمدة 85 دقيقة، إذ عانى من أجل صناعة فرص واضحة، فيما سدد جيمس تاركوفسكي في القائم برأسه من ركلة ركنية في الشوط الأول لمصلحة إيفرتون الذي يبقى في المركز 13 برصيد 38 نقطة من 33 مباراة. 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
إيفرتون
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
سان جيرمان.. «سلسلة العاشرة» في «ثنائية احتفالية»!
الرياضة
سان جيرمان.. «سلسلة العاشرة» في «ثنائية احتفالية»!
اليوم 21:27
رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية العراقي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية العراقي
اليوم 21:20
المغرب بطل كأس أفريقيا للناشئين
الرياضة
المغرب بطل كأس أفريقيا للناشئين
اليوم 21:15
ألكاراز إلى نهائي برشلونة للمرة الثالثة
الرياضة
ألكاراز إلى نهائي برشلونة للمرة الثالثة
اليوم 20:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©