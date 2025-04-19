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الرياضة

المنصوري يحصد ميداليتين في بطولة دبي للتزحلق على الماء بالمظلات

المنصوري يحصد ميداليتين في بطولة دبي للتزحلق على الماء بالمظلات
19 ابريل 2025 20:22

 
دبي (وام)

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تمكن محمد عبيد المنصوري، لاعب منتخب الإمارات، من الفوز بالميدالية الذهبية، وتصدر الترتيب العام لفئة «توين تيب - رجال»، متفوقاً على السريلانكي أنيشكا دانيل (المركز الثاني)، ضمن منافسات بطولة دبي لألواح التزحلق على الماء بالمظلات (كايت سيرف)، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في مياه جزر دبي، بمشاركة 27 متسابقاً، وحل المصري أحمد حسن خليل في المركز الثالث.
كما نجح «المنصوري» في إضافة الميدالية الفضية في فئة الحركات الاستعراضية (فري ستايل)، بعد منافسة قوية مع أبرز الرياضيين الدوليين في البطولة.
وفي فئة الناشئين ضمن منافسات «فري ستايل»، حقق البطل الصاعد عيسى سلطان محمد آل علي الميدالية الفضية، خلف الأمريكي كنسكي رادوسكي الذي فاز بالمركز الأول.وشهدت البطولة حضوراً قوياً للمدرسة الفرنسية بعدما أحرز كريستوفي فيرنتهيت صدارة فئة «هايدروفويل» بعد تفوقه على 11 متسابقاً.
فيما نال لويس كورسون المركز الأول في فئة «وينيج فويل»، وتوّج فرانسيس كارو بطلاً لفئة الحركات الاستعراضية. وعلى صعيد السيدات، فازت البولندية مارتا مورلوي بالمركز الأول في فئة «توين تيب»، بينما انتزعت الفرنسية أماندا كاميل مارياني المركز الأول في فئة الحركات الاستعراضية.

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التزلج على الماء
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
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