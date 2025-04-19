ألكاراز إلى نهائي برشلونة للمرة الثالثة



برشلونة (أ ف ب)



تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنّف ثانياً عالمياً، إلى نهائي دورة برشلونة للتنس (500 نقطة) المقامة على ملاعب ترابية، للمرة الثالثة في مسيرته، وذلك بعد فوزه على الفرنسي أرتور فيس 6-2 و6-2 ليضرب موعداً مع الدنماركي هولجر رونه (13) الفائز على الروسي كارن خاتشانوف (27) بمجموعتين 6-3 و6-2.

وفرض ألكاراز سيطرته منذ البداية بعد ثمانية أيام فقط من فوزه على فيس في ربع نهائي دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة، فكسر إرسال الفرنسي في الشوطين الثالث والخامس من المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، كسر ألكاراز إرسال فيس مجددا في الشوط الثالث، وعلى الرغم من تراجعه قليلاً وإهداره نقطتين لحسم اللقاء بسبب خطأ مزدوج، تمكن الإسباني في النهاية من الحسم.

قال ألكاراز «بدأت المباراة بتركيز كبير على أسلوبي في اللعب، وكنت دائماً في موقع جيد لتوجيه الضربات المناسبة».

وأضاف «بسبب قوة الرياح لم يكن الهدف هو تقديم تنس رائع أو لقطات مذهلة، بل فقط تنفيذ الضربات المطلوبة من دون زيادة، وفعلت ذلك بشكل جيد».

وتابع حامل لقب بطولة فرنسا المفتوحة «الوجود في نهائي برشلونة من جديد يعني لي الكثير، خصوصاً أمام جماهيري وأصدقائي، كان أسبوعا ممتعاً ورائعاً، وآمل في أن نختمه بالفوز بالكأس، ستكون مباراة صعبة وأنا متحمس للغاية».

وبعد تتويجه في مونتي كارلو الأسبوع الماضي، واصل ألكاراز سجله المثالي على الملاعب الترابية هذا الموسم من دون أي خسارة.

لم يخسر الإسباني في برشلونة منذ 2021، حيث تُوّج باللقب عامي 2022 و2023، قبل أن يغيب عن نسخة العام الماضي بسبب إصابة في الذراع.

وفي وقت سابق، بلغ رونه النهائي للمرة الأولى في مسيرته بعدما فرض هو الآخر سيطرته على المباراة منذ البداية من دون أن يواجه أي نقطة كسر.

وكسر رونه إرسال خاتشانوف في الشوط السابع من دون خسارة أي نقطة، ثم فعلها مجدداً في التاسع لينهي المجموعة الأولى خلال أقل من نصف ساعة.

وفي المجموعة الثانية، كُسر إرسال خاتشانوف المصنف 27 عالمياً، مبكراً في الشوط الثاني ليعزز رونه تقدمه إلى 3-0.

وحاول الروسي البالغ 28 عاماً تقليص الفارق وأنقذ نقطتي كسر في الشوط السادس، لكن رونه كسر إرساله مجدداً في التاسع ليحسم المباراة بضربة متقنة ويبلغ النهائي للمرة الأولى في مسيرته.

وقال رونه بعد الفوز «كانت مباراة رائعة من ناحيتي، لعبت بذكاء وأعتقد أنني وضعت منافسي تحت ضغط كبير».

وأضاف «كنت أعرف أن عليّ اللعب بشكل جيد مجدداً، حافظت على وتيرة ضرباتي وتنوعت جيداً وفعلت معظم الأمور بشكل صحيح اليوم، لذلك أنا سعيد جداً».

وتابع «بغض النظر عمن سأواجه في نهائي الأحد، ستكون مباراة صعبة، أنا متأكد أنها ستكون صعبة».