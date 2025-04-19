الظفرة يعود بـ «ثنائية» أمام الفجيرة ويتمسك بصدارة «الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



استعاد الظفرة نغمة الانتصارات، الغائبة في آخر ثلاث جولات، بفوزه على ضيفه الفجيرة 2-0، في قمة انطلاق «الجولة 24» من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً تعادل يونايتد وجلف يونايتد 1-1، وفوز الذيد على جلف أف سي 4-0، ومصفوت على الجزيرة الحمراء 1-0.

وأنهى «الفارس» صيامه التهديفي في ثلاث مباريات متتالية، بالتعادل السلبي مع الجزيرة الحمراء والحمرية، والخسارة 0-1 أمام جلف يونايتد، حين نجح في تسجيل هدفين على الفجيرة بتوقيع إيزيكيل نومونفي في الدقيقة 16، ومحمد لامين ياتارا في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة طرد لاعب وسط الفجيرة إسماعيل سونكو بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 91، ليرفع الظفرة رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند 38 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس.

من جانبه، صعد يونايتد إلى مركز «الوصافة المؤقتة»، بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة، بالتعادل أمام ضيفه جلف يونايتد 1-1، وتقدم الأخير بهدف لارس فيلدفيك في الدقيقة 63، قبل أن يدرك كوينسي أنطون التعادل ليونايتد في الدقيقة 86.

وفي بقية المباريات، حسم مصفوت مواجهته أمام الجزيرة الحمراء، بهدف فهد سالم حديد في الدقيقة التاسعة، رافعاً رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع، مقابل 20 نقطة للجزيرة الحمراء «العاشر»، وواصل الذيد تألقه بالفوز على جلف أف سي برباعية، سجلها لوكاس سيلفا «هدفين» في الدقيقتين 21 و71، ولاحج صالح في الدقيقة 68، وجويل أوديناكا في الدقيقة 88.