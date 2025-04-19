444 فارساً وفارسة في ختام موسم «بوذيب» للقدرة

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت قرية بوذيب العالمية للقدرة في الختم، موسم سباقات القدرة (2024 -2025) من خلال السباقين التأهيليين، الأول لمسافة 80 كلم، والثاني لمسافة 40 كلم، بمشاركة 444 فارساً وفارسة من مختلف أندية إسطبلات الفروسية بالدولة.

وشارك في سباق الـ 80 كلم، الذي تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل، 175 فارساً وفارسة، تمكن 120 منهم من إكمال السباق، فيما خرج نحو 55 آخرين لعدم اجتياز خيولهم بوابات الفحص البيطري.

أما سباق الـ 40 كلم الذي تألف من مرحلة واحدة، فقد شهد مشاركة 269 فارساً وفارسة، نجح 236 منهم في الإكمال، فيما لم يتمكن 33 آخرون من إكمال السباق.

وكانت قرية بوذيب للقدرة بالختم قد شهدت في أكتوبر الماضي، انطلاق برنامج سباقات القدرة موسم 2024 -2025، والذي ضم 53 سباقاً، أقيمت على ميادين القدرة الرئيسية، في مدينة دبي الدولية بسيح السلم، وقرية الإمارات العالمية في الوثبة، فضلاً عن قرية بوذيب للقدرة.

وشهدت قرية بوذيب أكبر عدد من السباقات، حيث نظمت 30 سباقاً وبطولة، بينما شهدت مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم 16 سباقاً وبطولة، فيما نظمت قرية الإمارات العالمية بالوثبة 9 سباقات وبطولات.