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الرياضة

فيرستابن أول المنطلقين في «جائزة السعودية»

فيرستابن أول المنطلقين في «جائزة السعودية»
19 ابريل 2025 23:10

جدة (أ ب)

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حقق بطل «الفورمولا-1»، ماكس فيرستابن، انطلاقة مفاجئة في التجربة الرسمية لسباق جائزة السعودية الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1» باحتلاله مركز الانطلاق الأول بعد تعرض لاندو نوريس سائق مكلارين ومتصدر الترتيب العام لفئة السائقين لحادث تصادم. وتفوق فيرستابن، سائق ريد بل والفائز بلقب بطولة العالم في المواسم الأربعة الماضية، على سائق مكلارين، أوسكار بياستري، بفارق 01ر0 ثانية في محاولته الأخيرة، لينطلق من المركز الأول في السباق السعودي الأحد، وحل جورج راسل سائق مرسيدس، ثالثاً بفارق 113ر0 ثانية عن المتصدر.
وقال فيرستابن، الذي خرج من سباق صعب الأسبوع الماضي في البحرين وسط تكهنات حول مستقبله مع ريد بول «لم أتوقع بالتأكيد أن أنطلق من المركز الأول هنا». وأضاف: «أصبحت السيارة أكثر حيوية»، لكنه قلل من شأن توقعاته بتحويل مركز الانطلاق الأول إلى فوز بسباق الجائزة الكبرى السعودي، كما فعل في سباق جائزة اليابان الكبرى. وأشار فيرستابن: «نتيجة مرضية للغاية، التواجد في المركز الأول في التجربة الرسمية هو أفضل مركز غداً، مع أنني أعتقد أنه سيكون من الصعب مواكبتهم غداً في السباق، لكننا سنبذل قصارى جهدنا».
وفي الجزء الثالث من التجربة الرسمية فقد نوريس السيطرة على سيارته واصطدم بالجدار عند مخرج المنعطف، مما أدى إلى كسر نظام تعليق سيارته، ليتم رفع العلم الأحمر، وتوقفت الجولة حتى تم إخراج سيارة مكلارين، قبل أن يبلغ نوريس الفريق عبر الراديو أنه لم يصب بأذى. ويتصدر نوريس، الفائز بالسباق الافتتاحي للموسم في أستراليا، الترتيب العام لفئة السائقين بفارق ثلاث نقاط عن زميله بياستري الفائز بسباقي الصين والبحرين، ويحل فيرستابن الفائز بلقب سباق اليابان ثالثاً.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
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ماكس فيرستابين
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