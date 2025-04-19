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الرياضة

حمدان بن مبارك يهنئ الجزيرة بلقب كأس «أبوظبي الإسلامي»

حمدان بن مبارك يهنئ الجزيرة بلقب كأس «أبوظبي الإسلامي»
20 ابريل 2025 01:09

 
أبوظبي (وام)

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هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الرئيس الفخري لنادي الجزيرة، بمناسبة حصول الفريق الأول للنادي على كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشيداً بجهود الجهاز الفني وأداء اللاعبين ودور الجمهور.
وهنأ معاليه أسرة نادي الجزيرة وجمهورها، متمنياً للفريق تحقيق المزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة، وأكد أن نادي الجزيرة أصبح مصدراً مهماً من مصادر رفد المنتخبات الوطنية باللاعبين الموهوبين، وأن نجاحاته تعزز قوة الكرة الإماراتية وحضورها في البطولات الخارجية.
وأشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك بعودة فريق الجزيرة إلى البطولات، وهو ما يجعل المنافسة في المسابقات المحلية أقوى وأكثر متعة وهنأ رابطة المحترفين بنجاح التنظيم، مشيداً في الوقت نفسه بأداء فريق شباب الأهلي.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
حمدان بن مبارك
نادي الجزيرة
كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
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