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الرياضة

أتلتيكو مدريد.. «لطمة» من «المهدد»!

أتلتيكو مدريد.. «لطمة» من «المهدد»!
20 ابريل 2025 10:08

مدريد (رويترز)

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سجل خابي مونيوز هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود لاس بالماس المهدد بالهبوط، إلى فوز مفاجئ 1-صفر على أتلتيكو مدريد ليوجه لطمة قوية لآمال الفريق الضيف الضئيلة في سباق لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
ويظل فريق دييجو سيميوني في المركز الثالث برصيد 63 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد ثاني الترتيب، والذي يستضيف أتلتيك بلباو الأحد.
وأبلغ روبن لونورمان مدافع أتلتيكو مدريد شبكة موفيستار «كانت مباراة صعبة، يجب علينا تخطي الهزيمة والمضي قدماً، لكن اليوم كان عصيباً، بالطبع كل نقطة مهمة، بعيداً عن المنافسة على اللقب، أردنا تقديم مباراة جيدة جداً، لم يصنع المنافس الكثير من الفرص، لكنه يلعب من أجل النجاة من الهبوط، ويقاتل على كل كرة، لم نحسن التعامل مع المباراة».
وسنحت للفريقين فرص لافتتاح التسجيل قبل الاستراحة وكاد أليكس سواريز لاعب لاس بالماس أن يهز الشباك من ضربة رأس، فيما أخطأت محاولة زميله داريو إسوجو طريقها إلى المرمى، وعلى الجانب الآخر، تصدى الحارس دينكو هوركاش لمحاولتي خوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث.
وهيمن أتلتيكو على مجريات الشوط الثاني الذي جاء بطيئاً، لكنه لم يتمكن من صناعة الفرص أمام الانضباط الدفاعي للاعبي لاس بالماس، وقبل ثوان من نهاية المباراة، استغل مونيوز «هفوة» من دفاع أتلتيكو مدريد الذي أخفق في تشتيت الكرة، ليسددها من مسافة قريبة في الشباك.
وألغى الحكم الهدف بداعي التسلل، لكن بمراجعة حكم الفيديو المساعد عدل عن قراره ليحتسب الهدف، وتنطلق احتفالات كبيرة في المدرجات.
وقال كوكي قائد أتلتيكو مدريد كانت لهم محاولة يائسة وهزوا الشباك، سنحت لنا بعض الفرص في الشوط الأول، لكن حارس مرمى المنافس تصدى لها، «يجب علينا المضي قدماً، نعرف أن اللقب مستحيل تقريباً، لكن علينا الاستعداد للعمل الشاق، يجب الفوز على فرق القاع إذا أردنا المنافسة على لقب الدوري».
وبهذا الفوز المفاجئ، يرتقي لاس بالماس للمركز 17 برصيد 32 نقطة، ويبتعد مؤقتاً عن منطقة الهبوط، بفارق نقطتين أمام ألافيس الذي يلعب أمام إشبيلية الأحد.
وفي الجولة المقبلة، يستضيف أتلتيكو مدريد يوم الخميس المقبل منافسه رايو فايكانو.

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