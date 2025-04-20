الجزيرة يجني ثمار «التخطيط السليم» للمستقبل المشرق

مراد المصري، معتصم عبدالله (العين)



بدأ الجزيرة في جني ثمار التخطيط السليم نحو مستقبل مشرق، بعد الخطوات الشجاعة التي قامت بها الإدارة بداية من الصيف الماضي، من أجل العودة إلى منصات التتويج، وذلك بحصد لقب «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد التفوق على شباب الأهلي 2-1، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 11 لقباً، في مسيرة حافلة بمحطات ذهبية بارزة، منها الفوز مرتين بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي تحديداً، والدوري 3 مرات، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة 3 مرات، فضلاً عن حصد كأس السوبر وكأس الاتحاد ودوري أبطال الخليج، كما أنه عاد إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ 3 سنوات، عندما تُوج بلقب كأس السوبر، على حساب شباب الأهلي أيضاً عام 2022.

وحطم الجزيرة السلسلة القياسية لشباب الأهلي، الذي لم يعرف الخسارة في 33 مباراة على التوالي، كما أنه لم يخسر أي مباراة في المسابقات المحلية هذا الموسم، قبل أن يصطدم بـ «فخر أبوظبي»، الذي خاض المباراة النهائية بطريقة مثالية.

وأكد الحسين عموتة، مدرب الجزيرة، الذي انضم إلى قائمة المدربين المتوجين بالألقاب مع «فخر أبوظبي»، أن الفوز باللقب هو نتاج عمل جماعي إداري بقيادة

معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، رئيس اللجنة التنفيذية، الذي كان حاضراً في مراسم التتويج.

وقال: «الفوز باللقب تتويج لمجهود الموسم بأكمله، وتلخص الثقة من اللاعبين والجماهير والإدارة، من أجل المضي في المسيرة نحو الأفضل دائماً، وهذه المباراة تسهم في إخراجنا من التعثرات التي مررنا بها في الفترة الأخيرة، خصوصاً الخسارة في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونجحنا في إيقاف خطورة المنافس في الكرات الثابتة، واستغلينا الفرص التي أتيحت لنا مبكراً، وردة الفعل كانت إيجابية بعد استقبال هدف التعادل».

وأضاف: «أؤمن بالعمل الجماعي، وما تحقق بسبب جهد كبير من الإدارة والمساندة المستمرة من المسؤولين قبل وخلال المباريات، ورغم مشاغل معالي الدكتور سلطان الجابر، إلا أنه يتواجد معنا ويدعمنا، وكافة الإداريين قاموا بمجهود كبير، وعندي ثقة بأن نادي الجزيرة يبنى بأفكار جديدة وروح عالية ومواصلة العمل من دون توقف».

وأشار محمد النني لاعب الجزيرة، إلى أن الفوز باللقب جاء بسبب الأداء البطولي من اللاعبين، والجماهير التي ساندت الفريق بقوة من المدرجات، وقال: «لعبنا المباراة بشكل جيد، ونجحنا بالتماسك من أجل الفوز، وأصعب لحظة كانت إدراك المنافس التعادل، حيث عانينا من خبرة التعامل مع نفس هذه الحالات سابقاً، إلا أننا نجحنا في إحراز الهدف الثاني وحسم اللقاء، وسعيد بدعم الجماهير التي تستحق الفرحة».

من جانبه عبر علي خصيف حارس وقائد فريق الجزيرة، عن سعادته الكبيرة بالحصول على اللقب بقميص الفريق الذي قضى فيه سنوات طويلة، وقال: «لم أجدد عقدي مع الجزيرة إلى الآن، إلا أن ما يربطني بالنادي أكبر من العقود، ولا أرى نفسي بقميص أي فريق آخر».