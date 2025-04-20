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الرياضة

رافينيا «الهدف 50» بقميص برشلونة

رافينيا «الهدف 50» بقميص برشلونة
20 ابريل 2025 10:54


برشلونة (د ب أ)

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سجل البرازيلي رافينيا هدفه رقم 50 مع فريقه برشلونة، بعدما أحرز هدفين ليقود النادي الكاتالوني إلى فوز مثير على ضيفه سيلتا فيجو 4-3، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غداً مع أتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة ذاتها. وتقدم برشلونة عن طريق فيران توريس في الدقيقة 12، غير أن سيلتا فيجو أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق عن طريق بورخا إجلسياس.
وفي الدقيقة 52 سجل إجلسياس الهدف الثاني له ولسيلتا فيجو، ثم أكمل ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 62، لكن برشلونة نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق بعد دقيقتين عن طريق داني أولمو بعد تمريرة حاسمة من رافينيا، ثم سجل رافينيا هدف التعادل في الدقيقة 68، وعاد برشلونة ليسجل مجدداً في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق رافينيا من ضربة جزاء.
وخلال ثلاثة مواسم مع برشلونة، شارك رافينيا في 135 مباراة وسجل 50 هدفاً، ويقدم النجم البرازيلي مستويات متميزة في الموسم الحالي بتسجيله 30 هدفاً على مستوى كافة المسابقات بعد أن سجل عشرة أهداف في كل موسم من الموسمين الماضيين، بحسب الموقع الرسمي لبرشلونة.

الدوري الإسباني
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برشلونة
سيلتا فيجو
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