الأحد 20 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أنشيلوتي يحدد موعد رحيله عن ريال مدريد!

أنشيلوتي يحدد موعد رحيله عن ريال مدريد!
20 ابريل 2025 11:59

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
بعد أن أطاح ريال مدريد.. هل يُتوج أرسنال بـ «أبطال أوروبا»؟
رافينيا «الهدف 50» بقميص برشلونة


ذكرت تقارير صحفية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، اتخذ قراراً بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري، رغم أن عقده يستمر إلى موسم 2025-2026، ولكن خروج من دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال يجعل العلاقة بين الطرفين تصل إلى طريق مسدود.
ويستعد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لعقد محادثات حاسمة مع المدرب الإيطالي لوضع خطة لما يحدث بعد ذلك في مدريد، وأعرب أنشيلوتي عن رغبته في التركيز على بقية الموسم، حيث لا يزال الصراع على لقب الدوري الإسباني ونهائي كأس الملك قائماً، وكلاهما أمام الغريم التقليدي برشلونة.
وأشارت تقارير صحفية إلى تشابي ألونسو بوصفه المرشح الأوفر حظاً لخلافة أنشيلوتي، حيث يرتبط المدرب الإسباني أيضاً بعقد إلى عام 2026 مع باير ليفركوزن، ورغم الشائعات التي تحدثت عن إقالة أنشيلوتي بعد نهائي كأس إسبانيا أمام برشلونة 26 أبريل الجاري، بغض النظر عن النتيجة، مع إمكانية تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية مايو، تم الآن الكشف عن تاريخ رحيل أنشيلوتي.
وبحسب موقع «ذا أتليتيك»، فإن أنشيلوتي يترك منصبه، ولكن ليس قبل المباراة الأخيرة في الموسم الجاري، وتُجرى محادثات قبل كأس الملك وبعدها، لكن يبدو أن موقف أنشيلوتي محسوم، ويختار بيريز عدم إقالته قبل نهاية الموسم، ومن المتوقع أن تتصاعد المفاوضات مع ألونسو بعد ذلك، حيث يتعين على ريال مدريد دفع رسوم فسخ عقده مع أنشيلوتي الذي يستعد للمحادثات مع البرازيل.
وتستهدف البرازيل التعاقد مع أنشيلوتي لتولي تدريب منتخب «السامبا» منذ أكثر من 12 شهراً، لكن المنصب أصبح شاغراً مرة أخرى بعد إقالة دوريفال جونيور، وبقي أنشيلوتي منفتحاً على فكرة الانتقال إلى ريو دي جانيرو، وأصبح هذا الدور الآن هو الخيار المفضل لديه، بعد مغادرة مدريد في وقت مبكر مما كان يتوقع.

 

برشلونة
الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي
البرازيل
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
صقر غباش يبحث مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية تعزيز التعاون
علوم الدار
صقر غباش يبحث مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية تعزيز التعاون
اليوم 13:15
الشارقة وشباب الأهلي وشرطة دبي أبطال كأس الاتحاد للكاراتيه
الرياضة
الشارقة وشباب الأهلي وشرطة دبي أبطال كأس الاتحاد للكاراتيه
اليوم 13:03
الدوري السعودي.. مواجهات حاسمة في سباق اللقب
الرياضة
الدوري السعودي.. مواجهات حاسمة في سباق اللقب
اليوم 13:00
بعد أن أطاح ريال مدريد.. هل يُتوج أرسنال بـ «أبطال أوروبا»؟
الرياضة
بعد أن أطاح ريال مدريد.. هل يُتوج أرسنال بـ «أبطال أوروبا»؟
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©