أنشيلوتي يحدد موعد رحيله عن ريال مدريد!



معتز الشامي (أبوظبي)



ذكرت تقارير صحفية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، اتخذ قراراً بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري، رغم أن عقده يستمر إلى موسم 2025-2026، ولكن خروج من دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال يجعل العلاقة بين الطرفين تصل إلى طريق مسدود.

ويستعد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لعقد محادثات حاسمة مع المدرب الإيطالي لوضع خطة لما يحدث بعد ذلك في مدريد، وأعرب أنشيلوتي عن رغبته في التركيز على بقية الموسم، حيث لا يزال الصراع على لقب الدوري الإسباني ونهائي كأس الملك قائماً، وكلاهما أمام الغريم التقليدي برشلونة.

وأشارت تقارير صحفية إلى تشابي ألونسو بوصفه المرشح الأوفر حظاً لخلافة أنشيلوتي، حيث يرتبط المدرب الإسباني أيضاً بعقد إلى عام 2026 مع باير ليفركوزن، ورغم الشائعات التي تحدثت عن إقالة أنشيلوتي بعد نهائي كأس إسبانيا أمام برشلونة 26 أبريل الجاري، بغض النظر عن النتيجة، مع إمكانية تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية مايو، تم الآن الكشف عن تاريخ رحيل أنشيلوتي.

وبحسب موقع «ذا أتليتيك»، فإن أنشيلوتي يترك منصبه، ولكن ليس قبل المباراة الأخيرة في الموسم الجاري، وتُجرى محادثات قبل كأس الملك وبعدها، لكن يبدو أن موقف أنشيلوتي محسوم، ويختار بيريز عدم إقالته قبل نهاية الموسم، ومن المتوقع أن تتصاعد المفاوضات مع ألونسو بعد ذلك، حيث يتعين على ريال مدريد دفع رسوم فسخ عقده مع أنشيلوتي الذي يستعد للمحادثات مع البرازيل.

وتستهدف البرازيل التعاقد مع أنشيلوتي لتولي تدريب منتخب «السامبا» منذ أكثر من 12 شهراً، لكن المنصب أصبح شاغراً مرة أخرى بعد إقالة دوريفال جونيور، وبقي أنشيلوتي منفتحاً على فكرة الانتقال إلى ريو دي جانيرو، وأصبح هذا الدور الآن هو الخيار المفضل لديه، بعد مغادرة مدريد في وقت مبكر مما كان يتوقع.