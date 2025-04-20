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الرياضة

جوندوجان: مانشستر سيتي تحسن بعد «توقف مارس»

جوندوجان: مانشستر سيتي تحسن بعد «توقف مارس»
20 ابريل 2025 12:12

 
لندن (د ب أ)

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قال إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي، إن فريقه يلعب بمستوى مختلف الآن، بعد فوزه الرائع على إيفرتون 2-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ارتقى الفوز بمانشستر سيتي إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، ويعتقد جوندوجان، الذي صنع هدف كوفاسيتش، أن رجال المدرب جوسيب جوارديولا استحقوا النقاط الثلاث بجدارة، وأنهم تحسنوا بشكل ملحوظ منذ التعثر في منتصف الموسم.
وأضاف جوندوجان في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه على شبكة الإنترنت «نعم، كان علينا العمل بجد لكن الأمر لم يكن مفاجئاً لنا في النهاية، وكنا ندرك أن هذا الملعب دائماً ما يكون صعباً للعب عليه، نظراً لطريقة لعبهم واعتمادهم على التمريرات الطويلة من الخلف وبنيتهم البدنية».
وتابع النجم الألماني المعتزل دولياً «كان علينا أن نكون حذرين ربما في البداية لم نرغب في المخاطرة كثيراً، وكان ذلك واضحاً في طريقة لعبنا خاصة في الشوط الأول، وقدمنا أداءً رائعاً في الشوط الثاني، وبالتأكيد استحقينا النقاط الثلاث».
وأضاف يبدو الأمر أنه موسم انتقالي الآن، من دون أن ننسى أننا ما زلنا نلعب من أجل شيء ما، وللأسف ارتكبنا الكثير من الأخطاء خلال فترة طويلة من الموسم، وأهدرنا الكثير من النقاط، وهناك أسباب مختلفة، وأنا متأكد من أن النادي والإدارة يعرفان ذلك والأمر يتعلق بتحليل ذلك، لتجنب تكراره في الموسم المقبل».
وقال إلكاي جوندوجان «أشعر الآن، وخاصة بعد عودتنا من فترة التوقف الدولي أننا نلعب بمستوى ومعايير مختلفة يمكنك الشعور بذلك في الملعب وفي التدريبات، أعتقد أن المدرب والجماهير يشعرون بذلك أيضاً».
وأضاف «عندما تكون في قمة مستواك، وتتمتع ببعض الصفات التي يقدمها فريقنا على أرض الملعب، لا يمكنك تجنب الفوز في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز».
وقال «من المهم، خاصة في مسابقة قوية مثل الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً، أن يكون هناك لاعبون من مقاعد البدلاء قادرين على ترك بصمة، قدم سافينيو أداءً رائعاً في الشوط الثاني أيضاً، ومع وجود بديل مثل جيريمي دوكو أعتقد أنه سيتحسن كثيراً من حيث إحداث التأثير المناسب في الوقت المناسب ولقد فعل ذلك بالفعل».
وأتم إلكاي تصريحاته «الجميع يقدم أداءً رائعاً منذ فترة التوقف الدولي في مارس، وعلينا أن نحافظ على تفوقنا لبقية الموسم، لأننا بالتأكيد بحاجة إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إلكاي جوندوجان
مانشستر سيتي
إيفرتون
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