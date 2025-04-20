بعد أن أطاح ريال مدريد.. هل يُتوج أرسنال بـ «أبطال أوروبا»؟



معتز الشامي (أبوظبي)



بعد فوزه الكبير 5-1 في مجموع مباراتي ربع النهائي على ريال مدريد، أصبح أرسنال على بُعد 3 مباريات فقط من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وتعد المرة الثالثة فقط التي يصل فيها أرسنال إلى نصف نهائي البطولة، حيث كان قريباً من الفوز بها عام 2006، حين وصل إلى النهائي، وتقدم على برشلونة بهدف، قبل أن يخسر في النهاية 2-1، وكان ظهور «المدفعجية» الآخر الوحيد في نصف النهائي موسم 2008-2009، عندما خسر أمام مانشستر يونايتد، والآن ينتظر مواجهة نصف نهائي من مباراتين أمام باريس سان جيرمان، فهل سيكون 2025 عام تتويج أرسنال بـ«ذات الأذنين»؟

تأهل أرسنال إلى الدور قبل النهائي بعد إقصائه ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي للفوز بالبطولة بـ 15 لقباً، لكن الفريق الإسباني لم يكن نداً لـ «المدفعجية»، الذي فاز 3-0 في الذهاب قبل فوزه 2-1 على ملعب سانتياغو برنابيو، وفي وقت سابق من أدوار خروج المغلوب، تغلب فريق ميكيل أرتيتا بسهولة على أيندهوفن 9-3 في مجموع المباراتين في دور الـ16، بعد أن احتل المركز الثالث في مرحلة الدوري برصيد 19 نقطة من 8 مباريات.

وخلال مبارياته الـ12 حتى الآن، فاز أرسنال في 9 مباريات وتعادل في اثنتين وخسر مباراة واحدة، وسجل 30 هدفاً، واستقبل 7 أهداف فقط، وهو ثاني أفضل سجل دفاعي متبقي في المسابقة خلف إنتر ميلان، الذي استقبل 5 أهداف فقط، لكنه سجل 19 هدفًا فقط.

العقبة المباشرة الآن أمام أرسنال هي سان جيرمان، الذي حسم لقبه الرابع على التوالي في الدوري الفرنسي، قبل 6 مباريات من نهاية الموسم، ونجح بقيادة لويس إنريكي بالفعل في إقصاء فريقين إنجليزيين من دوري أبطال أوروبا، هما ليفربول وأستون فيلا، ومع ذلك يمكن لأرسنال أن يستمد الثقة من فوزه 2-0 على أرضه على سان جيرمان في أكتوبر، بمرحلة الدوري.

ومثل أرسنال، لم يفز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا من قبل، وينتظر الفائز منهما الفائز من طرف نصف النهائي المقابل بين برشلونة وإنتر ميلان،

أما العقبة التالية إما برشلونة أو إنتر ميلان، حيث تغلب برشلونة الذي ينافس على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2015، على دورتموند في ربع النهائي 5-3 في مجموع المباراتين، وتألق برشلونة هذا الموسم بتسجيله 37 هدفاً، وهو أعلى عدد أهداف في البطولة، كما احتل المركز الثاني خلف ليفربول في مرحلة الدوري، ويحتل أيضاً صدارة الدوري الإسباني ويقف في طريق برشلونة فريق إنتر ميلان، الذي يعتبر بلا شك الأكثر ثباتاً في دوري الأبطال، وبعد أن استقبل هدفاً واحداً فقط في مرحلة الدوري، تغلب على فينورد ثم بايرن ميونيخ، ليطيح بالعملاق الألماني من البطولة بإجمالي 4-3، وانتهت آخر مواجهة بين برشلونة والإنتر في نصف النهائي، بقيادة جوزيه مورينيو عام 2010، بفوز الإنتر بالكأس، ويأمل الفريق أن يتكرر التاريخ، ويعد الإنتر الفريق الوحيد الذي تغلب على أرسنال في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث فاز عليه 1-0 في سان سيرو، نوفمبر الماضي.