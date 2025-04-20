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الرياضة

الدوري السعودي.. مواجهات حاسمة في سباق اللقب

الدوري السعودي.. مواجهات حاسمة في سباق اللقب
20 ابريل 2025 13:00

 
الرياض (د ب أ)

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تنطلق الاثنين الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تشهد مواجهات قوية وحاسمة في سباق اللقب وصراع البقاء، فيما تشهد مجموعة من أقوى الديربيات، حيث يستقبل الهلال جاره الشباب، ويحل الأهلي ضيفاً على الوحدة، فيما يلتقي التعاون والرائد في ديربي القصيم.
ويفتتح فريقا الهلال والشباب منافسات الجولة عندما يلتقيان في ديربي مرتقب مساء الاثنين الذي يشهد قمة أخرى منتظرة بين الاتحاد والاتفاق.
ويدخل الهلال لقاء الشباب في بروفة أخيرة قبل مباراته في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا للنخبة أمام جوانجو الكوري الجنوبي.
ويسعى الهلال لمواصلة انتصاراته في الدوري والاقتراب من الصدارة بعدما تقلص الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر إلى 4 نقاط فقط، حيث يملك في رصيده 61 نقطة، مقابل 65 نقطة للاتحاد.
في المقابل، فإن الشباب يبحث عن استعادة انتصاراته التي توقفت بالتعادل في الجولة الماضية أمام الأخدود، وذلك في سعيه للتقدم في جدول الترتيب، حيث يحل سادساً برصيد 50 نقطة.
ويستقبل الاتحاد المتصدر ضيفه الاتفاق في مهمة لاستعادة الانتصارات، بعد الخسارة أمام الفتح والتي حرمته من تعزيز الصدارة التي باتت مهددة قبل 6 جولات من النهاية. في المقابل يسعى الاتفاق لمواصلة انتصاراته وتعزيز موقعه في المركز السابع الذي ينفرد به برصيد 40 نقطة.
وتتواصل منافسات الجولة الثلاثاء بإقامة مباراتين، حيث يحل الأهلي ضيفاً على الوحدة، فيما يخرج النصر لملاقاة ضمك.
ويحل الأهلي ضيفاً على الوحدة في بروفة أخيرة قبل مباراته أمام بوريرام يونايتد التايلاندي، السبت، في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا للنخبة.
ويدخل الأهلي اللقاء منتشياً بفوزه الكبير على الفيحاء بخماسية نظيفة، ليعزز موقعه في المركز الرابع برصيد 55 نقطة، ويصبح على بُعد نقطتين فقط من النصر صاحب المركز الثالث.
في المقابل، حقق الوحدة انتصارين في الجولتين الماضيتين، ليرتقي للمركز الـ 15 برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن العروبة صاحب المركز الـ 16 آخر مراكز الهبوط، ويسعى لمواصلة صحوته للابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط. ويحل النصر ضيفاً على ضمك في الظهور الأخير قبل مباراته أمام يوكوهاما الياباني، السبت، في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا للنخبة.
ويدخل النصر اللقاء متأثراً بخسارته أمام القادسية والتي أبعدته بفارق ثماني نقاط عن الصدارة، حيث يسعى لفوز يحافظ به على المركز الثالث، في ظل ملاحقة الأهلي والقادسية اللذين يبتعدان عنه بفارق نقطتين فقط.
وتتواصل الأربعاء منافسات الجولة، حيث يلتقي الرياض مع الفتح، فيما يحل الأخدود ضيفاً على الخلود، ويستقبل الخليج ضيفه القادسية.

السعودية
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الهلال السعودي
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