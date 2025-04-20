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الرياضة

الشارقة وشباب الأهلي وشرطة دبي أبطال كأس الاتحاد للكاراتيه

الشارقة وشباب الأهلي وشرطة دبي أبطال كأس الاتحاد للكاراتيه
20 ابريل 2025 13:03

الشارقة (الاتحاد)

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توج الشارقة وشباب الأهلي وشرطة دبي، بكأس الاتحاد للكاراتيه لفردي الآنسات والشباب والسيدات والرجال، في ختام منافسات البطولة بإقامة مسابقة الكوميتيه فردي لتلك الفئات على صالة نادي الشارقة، بمشاركة 115 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 نادياً ومركزاً للعبة في الدولة.
توج الفائزين إبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، رئيس لجنة المسابقات، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الفردية، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد، وأحمد ناصر الحرازي رئيس لجنة التنظيم. 
وجاءت نتائج البطولة بعد جمع رصيد ميداليات الفرق في مسابقتي الكاتا والكوميتيه، في فئة الآنسات فاز شباب الأهلي بلقب البطولة متصدراً الترتيب بـ 9 ميداليات (4 ذهبيات، فضيتان، 3 برونزيات) وشرطة دبي وصيفاً بـ 5 ميداليات (3 ذهبيات، فضيتان) والشارقة الرياضي للمرأة في المركز الثالث بـ 4 ميداليات (فضيتان، برونزيتان).
وفي فئة السيدات، توجت شرطة دبي بلقب البطولة بـ 3 ميداليات (ذهبية، فضية، برونزية) شباب الأهلي وصيفاً بميداليتين ذهبية وفضية، وحل مركز طارق طوروسيان الرياضي في المركز الثالث بـ 3 ميداليات (ذهبية، برونزية).
وفي فئة الشباب فاز الشارقة للألعاب الفردية باللقب بـ9 ميداليات (5 ذهبيات، 3 فضيات، برونزية) ونادي كلباء وصيفاً بـ 8 ميداليات (3 ذهبيات، فضيتان، 3 برونزيات) وشباب الأهلي في المركز الثالث بـ 6 ميداليات (ذهبية، 4 فضيات، برونزية).
وفي فئة الرجال، فاز شباب الأهلي بالصدارة بـ 8 ميداليات (6 ذهبيات، فضيتان) والشارقة للألعاب الفردية وصيفاً بـ 16 ميدالية (4 ذهبيات، 3 فضيات، 9 برونزيات) وحل نادي كلباء في المركز الثالث بـ 3 ميداليات (ذهبية، فضيتان).

الشارقة
شباب الأهلي
شرطة دبي
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