«ألعاب القوى» ينظم «كأس الإمارات» في أبوظبي 25 أبريل

دبي (وام)

أعلن اتحاد ألعاب القوى، تنظيم بطولة كأس الإمارات خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري، على ملعب الشعبة الرياضية العسكرية في أبوظبي، في المحطة الختامية للموسم الحالي.

وأكد الاتحاد استكمال الترتيبات الفنية والتنظيمية لضمان نجاح البطولة، بإجراءات التسجيل واعتماد اللوائح الفنية، والتنسيق مع إدارة الشعبة الرياضية العسكرية بما يعزز نجاح البطولة.

من جانب آخر عادت بعثة منتخب الإمارات لألعاب القوى إلى الدولة مساء أمس، بعد اختتام مشاركتها في النسخة السادسة من البطولة الآسيوية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، التي استضافتها المملكة العربية السعودية من 15 إلى 18 أبريل الجاري، بمشاركة 29 دولة.

وحقق منتخبنا إنجازاً استثنائياً بحصد ذهبيتين تاريخيتين عن طريق العداءة مريم كريم، في سباقي 200 متر و400 متر حواجز، في أبرز المحطات في مسيرة المشاركات الخارجية لفئة الناشئين، ما أسهم في تحقيق المنتخب المركز السابع في الترتيب العام بين 29 دولة مشاركة.