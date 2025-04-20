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الرياضة

وزير الرياضة السريلانكي يستقبل الظالعي

وزير الرياضة السريلانكي يستقبل الظالعي
20 ابريل 2025 15:00

دبي (الاتحاد)

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استقبل سونيل كومارا جاماج، وزير الشباب والرياضة السريلانكي، قيس عبدالله الظالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، والوفد المرافق له في كولومبو، خلال زيارته إلى سريلانكا، وهي الزيارة الرابعة له منذ انتخابه في نوفمبر 2019.
ويقوم الظالعي بجولة آسيوية يزور فيها عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الآسيوي، لمناقشة العديد من الموضوعات التي تخص تطوير الرجبي في القارة، ودعم الدول التي تسعى للنهوض باللعبة.
وأوضح قيس الظالعي أن هذه الزيارة تؤكد متانة العلاقة بين الاتحاد الآسيوي للرجبي وسريلانكا، وأن الاتحاد سيظل ملتزماً تماماً بدعم الاتحاد السريلانكي للرجبي، وقال: «ناقشنا الإصلاحات الجذرية التي يقوم بها الاتحاد الآسيوي مع الاتحاد السيرلانكي فيما يخص الحوكمة، والتي بدأت منذ عامين ومن المنتظر أن تنتهي الشهر المقبل، على أن يتم بعدها إجراء انتخابات جديدة للاتحاد السريلانكي، لاختيار مجلس إدارة جديد، كما تشمل الإصلاحات وضع إطار حوكمة يعكس التوقعات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية»، مشيراً إلى أن الاجتماع مع وزير الشباب والرياضة كان مثمراً للغاية، خاصة أن سريلانكا من الدول المؤسسة للاتحاد القاري قبل 57 سنة، حيث تعد رياضة الرجبي الرياضة الثانية في الانتشار في سريلانكا بعد رياضة الكريكيت.
كما أشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى استضافة سريلانكا للبطولات، وبالفعل طلبت الوزارة استضافة إحدى جولات سلسلة سباعيات آسيا للرجبي السباعي.
وأوضح أن الزيارة جاءت على هامش المباراة التي جمعت بين سريلانكا وماليزيا، والفائز فيها يتأهل للمستوى الأول مع الإمارات وكوريا الجنوبية وهونج كونج للعب في بطولة آسيا والمؤهلة لكأس العالم في أستراليا 2027، حيث سيتأهل البطل مباشرة إلى المونديال، فيما يلعب الوصيف مع وصيف قارة أفريقيا على المقعد الثاني، وستقام كأس آسيا خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.

قيس الظالعي
الرجبي
اتحاد الرجبي
سريلانكا
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