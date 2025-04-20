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الرياضة

«كاف» يعلن مواعيد وملاعب «أمم أفريقيا للشباب» في مصر

«كاف» يعلن مواعيد وملاعب «أمم أفريقيا للشباب» في مصر
20 ابريل 2025 16:41

القاهرة (د ب أ)

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم، مواعيد انطلاق وملاعب مباريات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاماً، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل.
وذكر «كاف» عبر موقعه الرسمي أن النسخة الـ17 للبطولة ستقام بمشاركة 13 منتخباً، تتنافس على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسماعيلية والسويس. وأضاف أن افتتاح البطولة سيكون يوم الأحد 27 أبريل، حيث تلعب مصر أمام زامبيا باستاد القاهرة، وقبلها سيراليون وجنوب أفريقيا بالإسماعيلية. وأوضح: «ستقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاماً في مصر بنظام ثلاث مجموعات، تضم المجموعة الأولى خمسة فرق، بينما تضم المجموعتان الثانية والثالثة أربعة فرق لكل منهما، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إلى دور الثمانية، على أن تختتم البطولة في 18 مايو المقبل».
وتابع: «تصعد الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي لتمثيل أفريقيا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2025 في تشيلي، لمواصلة إرث القارة العريق في التميز العالمي في كرة القدم للشباب».

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
الكاف
مصر
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