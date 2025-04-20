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الرياضة

«بريدج الإمارات» يتأهل إلى بطولة العالم في الدنمارك

«بريدج الإمارات» يتأهل إلى بطولة العالم في الدنمارك
20 ابريل 2025 17:00

دبي (وام)
حققت الإمارات إنجازاً جديداً على مستوى الرياضات الذهنية، بتأهل فريقها المختلط للبريدج رسمياً إلى بطولة العالم رقم 47 للبريدج، التي ينظمها الاتحاد العالمي للبريدج (WBF)، والمزمع إقامتها في مدينة هيرنينج - الدنمارك خلال الفترة من 20 إلى 31 أغسطس 2025.
ويتألف الفريق من ستة لاعبين (3 رجال و3 سيدات)، من المواطنين والمقيمين الدائمين في الدولة، والمؤهلين رسمياً لتمثيل الإمارات في المحافل الدولية بحسب أنظمة ولوائح الاتحاد الدولي.
جاء هذا التأهل عقب مشاركة الفريق الإماراتي في بطولة آسيا والشرق الأوسط للبريدج، التي استضافتها دبي خلال الفترة من 10 إلى 18 أبريل الجاري تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينها غانم الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وإريك لورانت، نائب رئيس الاتحاد الدولي للبريدج وبهجت المجالي، رئيس اتحاد آسيا والشرق الأوسط للبريدج، والدكتور سيف النعيمي، نائب رئيس اتحاد الشطرنج.

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وشهدت البطولة منافسات قوية بمشاركة منتخبات من 10 دول، هي الإمارات، السعودية، الأردن، الكويت، فلسطين، سوريا، الهند، باكستان، بنجلاديش، وسريلانكا.
وفي ختام البطولة، قام تريم مطر، رئيس اتحاد الشطرنج، بتكريم الفرق المشاركة والمتأهلة.
وعبّر أحمد محمد المدفع، رئيس لجنة الإمارات للبريدج الذي تعمل تحت مظلة اتحاد الشطرنج، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، قائلاً: «نحن فخورون بتأهل فريقنا إلى بطولة العالم، ونتطلع إلى تمثيل الدولة بصورة مشرّفة ورفع علم الإمارات عالياً في المحافل الدولية».
كما قدّم شكره إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لرعايته الكريمة، ووزارة الرياضة، على جهودها المتواصلة في دعم الرياضات الذهنية، ما أسهم في توفير بيئة محفزة ومنافسة عالية المستوى.

اتحاد الشطرنج
نهيان بن مبارك آل نهيان
دبي
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